Инъекция фипронила: Европа разбирается с ядовитыми яйцами

МИНСК, 8 авг — Sputnik. В двух европейских странах прокуратура проводит расследование по факту появления на прилавках магазинов сотен тысяч яиц, зараженных инсектицидом Fipronil, поставленным голландским птицеводам из Бельгии. Партии яиц, содержащие инсектицид для лечения куриц-несушек от вшей фипронил, также обнаружены во Франции и Великобритании.



© Pixabay Миллион ядовитых яиц изъяли в европейских магазинах

По словам министра здравоохранения Бельгии Магги Де Блок, содержание Fipronil в яйцах, в которых был обнаружен инсектицид, в 10 раз ниже предельно допустимой требованиями ЕС нормы. Это означает, что человек, вес которого составляет 70 килограммов, может без какого-либо вреда для здоровья съесть до 15 яиц, в которых обнаружены следы Fipronil.

Голландское агентство по безопасности продовольственной сети Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) ранее призвало население не употреблять яйца определенной маркировки из-за высокой концентрации Fipronil. По мнению экспертов, частое потребление яиц, содержащих данный инсектицид, может нанести вред почкам, печени и щитовидной железе. NVWA временно блокировала поставки яиц из 180 хозяйств на территории Нидерландов. Их продукция подлежит уничтожению.

ЕК не комментирует ситуацию с заражением куриных яиц в ЕС инсектицидом до завершения расследования в Бельгии и Нидерландах, но следит за ходом расследования.

"Для нас приоритетно, чтобы национальные власти выполнили свою обязанность информировать потребителей о том, что происходит", — сказала журналистам представитель исполнительной коллегии Евросоюза Анна Кайсе-Итконен.

Из-за запрета на продажу яиц голландские производители несут убытки, 10 предприятий из-за разразившегося кризиса уже забили кур-несушек. На птицефабриках Литвы проводятся проверки в связи с фипрониловым кризисом в Нидерландах.

Сейчас также проверяются продукты на основе яиц: макароны, майонез и салаты. Хотя пока нет подтверждения того, что эта продукция загрязнена, проводится усиленный контроль ее качества.

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