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Варшава объяснила, почему не будет покупать электроэнергию с БелАЭС
08.08.2017 12:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг — Sputnik. Польша не поменяет свою точку зрения о небезопасности проекта БелАЭС и не намерена покупать электроэнергию, вырабатываемую станцией в Островце, заявил глава МИД страны Витольд Ващиковский в интервью
© Sputnik Рамиль Ситдиков
"Я думаю, что в основе ее лежат небезопасные технологии, а отсутствие безопасности привело к Чернобылю", — сказал агентству министр. Он добавил, что Варшава выступает против этой станции.
На вопрос о том, что МАГАТЭ
Еще одним принципиальным противником строительства БелАЭС
Белорусская АЭС строится возле города Островец в Гродненской области в 50 километров от литовской столицы по улучшенному российскому проекту АЭС-2006, соответствующему всем современным требованиям безопасности. Первый энергоблок АЭС рассчитывают ввести в строй в 2019 году, второй — спустя год.
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Польские власти не считают Белорусскую АЭС достаточно безопасной, даже несмотря на положительное мнение МАГАТЭ о ее строительстве.
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