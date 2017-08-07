Варшава объяснила, почему не будет покупать электроэнергию с БелАЭС

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Польша не поменяет свою точку зрения о небезопасности проекта БелАЭС и не намерена покупать электроэнергию, вырабатываемую станцией в Островце, заявил глава МИД страны Витольд Ващиковский в интервью РИА Новости .



© Sputnik Рамиль Ситдиков Беларусь и Росатом ускорят работы на первом блоке БелАЭС

"Я думаю, что в основе ее лежат небезопасные технологии, а отсутствие безопасности привело к Чернобылю", — сказал агентству министр. Он добавил, что Варшава выступает против этой станции.

На вопрос о том, что МАГАТЭ считает станцию безопасной , Ващиковский ответил, что у польских властей иная точка зрения.

Еще одним принципиальным противником строительства БелАЭС является Литва , считающая будущую станцию якобы небезопасной. Вильнюс ранее инициировал запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС.

Белорусская АЭС строится возле города Островец в Гродненской области в 50 километров от литовской столицы по улучшенному российскому проекту АЭС-2006, соответствующему всем современным требованиям безопасности. Первый энергоблок АЭС рассчитывают ввести в строй в 2019 году, второй — спустя год.