ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Варшава объяснила, почему не будет покупать электроэнергию с БелАЭС

08.08.2017 12:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Польша не поменяет свою точку зрения о небезопасности проекта БелАЭС и не намерена покупать электроэнергию, вырабатываемую станцией в Островце, заявил глава МИД страны Витольд Ващиковский в интервью РИА Новости.

Варшава объяснила, почему не будет покупать электроэнергию с БелАЭС
© Sputnik Рамиль Ситдиков
Беларусь и Росатом ускорят работы на первом блоке БелАЭС

"Я думаю, что в основе ее лежат небезопасные технологии, а отсутствие безопасности привело к Чернобылю", — сказал агентству министр. Он добавил, что Варшава выступает против этой станции.

На вопрос о том, что МАГАТЭ считает станцию безопасной, Ващиковский ответил, что у польских властей иная точка зрения.

Еще одним принципиальным противником строительства БелАЭС является Литва, считающая будущую станцию якобы небезопасной. Вильнюс ранее инициировал запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС.

Белорусская АЭС строится возле города Островец в Гродненской области в 50 километров от литовской столицы по улучшенному российскому проекту АЭС-2006, соответствующему всем современным требованиям безопасности. Первый энергоблок АЭС рассчитывают ввести в строй в 2019 году, второй — спустя год.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польские власти не считают Белорусскую АЭС достаточно безопасной, даже несмотря на положительное мнение МАГАТЭ о ее строительстве.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Президент: Меня коробит, что предприниматели пытаются работать, а мы начинаем блох выискивать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика