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Бизнес раскрепостят тогда же, когда разберутся с тунеядцами
08.08.2017 12:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг — Sputnik. Пакет документов о стимулировании деловой инициативы в Беларуси на суд обществу и предпринимателям должны представить к 1 октября, распорядился президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушав во вторник доклад правительства по этому вопросу.
Как ожидается, в пакет войдет около десяти нормативно-прпавовых актов, который будут призваны стимулировать бизнес-климат. Глава государства намерен лично изучить каждый из документов и заслушать специалистов, занимавшихся разработкой.
Лукашенко пообещал подписать эти нормативно-правовые акты, в случае если они не вызовут у него вопросов и на потребуют дополнительной проработки.
Как ранее сообщал Sputnik, предыдущее совещание у главы государства по вопросу раскрепощения деловой инициативы состоялось в конце июня, а впервые эта тема была поднята весной этого года: ряд ведомств на тот момент уже сократили свои требования к предпринимателям — в том числе медики, спасатели и другие, но президенту показалось этого мало. Тогда на общественное обсуждение вынесли пакет нормативных правовых актов об упрощении условий ведения бизнеса в Беларуси, который в себя включал:
"Не дай бог, после первого октября, когда эти документы вступят в силу, кто-то где-то не так будет себя вести — мало не покажется, я вам гарантирую", — заявил глава государства, обращаясь к членам правительства.
Примечательно, что к этому же сроку — 1 октября — Александр Лукашенко ждет и
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Государство обещает предпринимателям упрощение условий работы и сокращение условий проверок контролирующими и фискальными органами к середине осени.
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