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Бизнес раскрепостят тогда же, когда разберутся с тунеядцами

08.08.2017 12:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 авг — Sputnik. Пакет документов о стимулировании деловой инициативы в Беларуси на суд обществу и предпринимателям должны представить к 1 октября, распорядился президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушав во вторник доклад правительства по этому вопросу.

Как ожидается, в пакет войдет около десяти нормативно-прпавовых актов, который будут призваны стимулировать бизнес-климат. Глава государства намерен лично изучить каждый из документов и заслушать специалистов, занимавшихся разработкой.

Лукашенко пообещал подписать эти нормативно-правовые акты, в случае если они не вызовут у него вопросов и на потребуют дополнительной проработки.

Как ранее сообщал Sputnik, предыдущее совещание у главы государства по вопросу раскрепощения деловой инициативы состоялось в конце июня, а впервые эта тема была поднята весной этого года: ряд ведомств на тот момент уже сократили свои требования к предпринимателям — в том числе медики, спасатели и другие, но президенту показалось этого мало. Тогда на общественное обсуждение вынесли пакет нормативных правовых актов об упрощении условий ведения бизнеса в Беларуси, который в себя включал:

  • декрет "О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу";
  • указ "Об изменении указов Президента Республики Беларусь" (по развитию агроэкотуризма);
  • указ "Об изменении указов Президента Республики Беларусь" (о лицензировании отдельных видов деятельности); указа президента "О некоторых мерах посозданию условий дляразвития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения" (микроорганизации);
  • указ "О налоговом консультировании вРеспублике Беларусь"; указ "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности";
  • закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях".

"Не дай бог, после первого октября, когда эти документы вступят в силу, кто-то где-то не так будет себя вести — мало не покажется, я вам гарантирую", — заявил глава государства, обращаясь к членам правительства.

Примечательно, что к этому же сроку — 1 октября — Александр Лукашенко ждет и новую версию декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества".

     
    Теги: Минск
     
     
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    Государство обещает предпринимателям упрощение условий работы и сокращение условий проверок контролирующими и фискальными органами к середине осени.

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