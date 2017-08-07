Лукашенко рассказал, от чего его коробит

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Президент Беларусь Александр Лукашенко призвал белорусских предпринимателей отказаться от иллюзий и не рыдать на площадях об отсутствии свободы бизнеса.

Глава государства поручил к октябрю подготовить пакет документов, которые снимут все ненужные, мешающие работе административные барьеры и процедуры, с сожалением отметив, что их на сегодняшний день немало.

"Меня коробит, если докладывают, что предприниматели пытаются работать и делом занимаются, а мы начинаем блох выискивать. Этого быть не должно", — сказал Александр Лукашенко.

При этом он попросил и бизнес "не играть в одни ворота".

"От любых совместных действий — моих как представителя власти и ваших как представителей бизнеса — должен быть эффект для государства и для предпринимательства", — констатировал глава государства.

Он считает, что бизнес может быть раскрепощенным только в условиях сильного государства.

"Нельзя допустить, как это в известных государствах, разницу между беднотой и богатыми людьми в 25-30 раз. Это прообраз если не будущей революции, то нестабильности точно", — отметил президент.

При этом он напомнил, что бизнес — это тяжелая ноша, и начинающим предпринимателям не стоит ждать, что деньги на них посыпятся сразу, как только они зайдут на рынок.

"Всегда ищите причину в себе и не бегайте по улицам и площадям, рыдая о том, что государство что-то не создало", — резюмировал он.