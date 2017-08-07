МИНСК, 8 авг – Sputnik. Граждане Беларуси на семь месяцев текущего года продали больше иностранной валюты, чем приобрели, свидетельствуют статистические данные Национального банка республики.

Нацбанк во вторник 8 августа опубликовал статотчет о покупке и продаже валюты физическими и юридическими лицами на внутреннем рынке в январе – июле 2017 года.

Так, с начала текущего года население республики продало безналичной и наличной валюты на 4,67 миллиарда долларов США, а купило только 3,43 миллиарда – чистая продажа составила 1,24 миллиарда.

Юридические лица – белорусские резиденты Беларуси – за этот же период продали валюты на 10,38 миллиарда, а купили – 10,46 миллиарда, нерезиденты 285,6 и 75,66 миллиона соответственно.