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Курсы валют: доллар и рубль РФ подорожали, евро немного упал
08.08.2017 14:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару и российскому рублю, но подорожал к евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) во вторник 8 августа.
Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы валют по результатам торгов:
Таким образом, белорусский рубль в четверг "сдал" только к доллару США и российскому рублю.
После недельного роста курс евро немного снизился – всего на одну копейку.
В целом на торгах корзина трех основных валют по отношению к понедельнику 7 августа подешевела на 0,04%.
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В целом на торгах корзина трех основных валют по отношению к понедельнику 7 августа подешевела на 0,04%.
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