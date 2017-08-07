Курсы валют: доллар и рубль РФ подорожали, евро немного упал

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару и российскому рублю, но подорожал к евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) во вторник 8 августа.

Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы валют по результатам торгов:

доллар США – 1,9508

евро – 2,2993

100 российских рублей – 3,2452

Таким образом, белорусский рубль в четверг "сдал" только к доллару США и российскому рублю.

После недельного роста курс евро немного снизился – всего на одну копейку.

В целом на торгах корзина трех основных валют по отношению к понедельнику 7 августа подешевела на 0,04%.