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Курсы валют: доллар и рубль РФ подорожали, евро немного упал

08.08.2017 14:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 авг — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару и российскому рублю, но подорожал к евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) во вторник 8 августа.

Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы валют по результатам торгов:

  • доллар США – 1,9508
  • евро – 2,2993
  • 100 российских рублей – 3,2452

Таким образом, белорусский рубль в четверг "сдал" только к доллару США и российскому рублю.

После недельного роста курс евро немного снизился – всего на одну копейку.

В целом на торгах корзина трех основных валют по отношению к понедельнику 7 августа подешевела на 0,04%.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В целом на торгах корзина трех основных валют по отношению к понедельнику 7 августа подешевела на 0,04%.

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