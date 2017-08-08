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Белорусы продолжают «проедать» накопленную валюту

08.08.2017 20:33 — Новости Экономики | БДГ  
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Согласно официальным данным национального банка, граждане Беларуси в июле продолжили продавать валюту.

По данным НББ, в январе-июле текущего года на внутреннем валютном рынке субъектами хозяйствования-резидентами Беларуси было куплено 10 млрд 464 млн долларов. Из них на БВФБ - 93,7 млн, на внебиржевой рынке - 10,3 млрд. Продажа за аналогичный период составила 10 млрд 387 млн долларов, из которых на БВФБ - 2 млрд 941 млн долларов, на внибеиржевом валютном рынке -  7 млрд 446 млн долларов. Сальдо сложилось положительным (76,2 млн долларов) благодаря продаже на внебиржевом валютном рынке.

Нерезидентами за январь-июль купили 75,6 млн долларов, продали - 285,6 млн долларов, сальдо сложилось отрицательным - минус 209,9 млн долларов.

Что касается физических лиц, то за январь-июль граждане купили 3 млрд 433 млн долларов, продали - 4 млрд 675 млн. Сальдо сложилось отрицательным в размере минус 1 млрд 242 млн долларов.

Напомним, что с 1 июня в стране прекратил действовать указ президента от 2011 года, которым была введена регистрация банками паспортных данных физлиц при покупке иностранной валюты. Отмена регистрации паспортных данных была предусмотрена указом президента от 29 мая № 192. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Согласно официальным данным национального банка, граждане Беларуси в июле продолжили продавать валюту.

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