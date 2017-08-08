Белорусы продолжают «проедать» накопленную валюту

Согласно официальным данным национального банка, граждане Беларуси в июле продолжили продавать валюту.

По данным НББ, в январе-июле текущего года на внутреннем валютном рынке субъектами хозяйствования-резидентами Беларуси было куплено 10 млрд 464 млн долларов. Из них на БВФБ - 93,7 млн, на внебиржевой рынке - 10,3 млрд. Продажа за аналогичный период составила 10 млрд 387 млн долларов, из которых на БВФБ - 2 млрд 941 млн долларов, на внибеиржевом валютном рынке - 7 млрд 446 млн долларов. Сальдо сложилось положительным (76,2 млн долларов) благодаря продаже на внебиржевом валютном рынке.

Нерезидентами за январь-июль купили 75,6 млн долларов, продали - 285,6 млн долларов, сальдо сложилось отрицательным - минус 209,9 млн долларов.

Что касается физических лиц, то за январь-июль граждане купили 3 млрд 433 млн долларов, продали - 4 млрд 675 млн. Сальдо сложилось отрицательным в размере минус 1 млрд 242 млн долларов.