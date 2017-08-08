Лидеров 2017 года выберут в новом формате

Церемония вручения ежегодной республиканской премии «Лидер потребительского рынка» в этом году пройдет в обновленном формате.

Белорусские предприятия, их товары и услуги получат дипломы «Лидер потребительского рынка – 2017», свидетельствующие о признании их достижений. Новинкой этого года станут специальные дипломы «Лидер бизнеса – 2017» и «Лидер управления – 2017». Ими будут отмечены руководители и собственники компаний.

«Наша основная задача – привлечь внимание потребителей к товарам и услугам белорусских предприятий, – говорит председатель оргкомитета Премии, глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. – Безусловно, нужно понимать, что за успехами предприятий всегда стоит неустанный труд руководителей и владельцев. Каждодневные усилия этих людей заслуживают награды».

Обновления коснутся и знака Премии. Сохранив прежнюю концепцию белорусской вышиванки, он станет более ярким и узнаваемым. Знак представляет собой ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента, с кириллической надписью в середине.

Использование в знаке белорусской символики является для нас принципиальным, так как позволяет подчеркнуть белорусское происхождение товара, ставшего на основных рынках нашей страны синонимом качественного продукта. Мы хотим поддержать белорусский язык и культуру, а также отметить трудолюбие белорусского народа.

Ежегодная Республиканская Премия «Лидер потребительского рынка» («Лидер года») учреждена группой компаний «МЕДИА ПАРТНЕР», успешно работающей в Республике Беларусь более десяти лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

Лауреаты премии определяются Экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, профильных министерств и ведомств, масс-медиа и науки. В 2017 году церемония награждения пройдет в 3-й раз.

В 2016 году лауреатами премии стали более тридцати наиболее успешных предприятий, работающих в различных сферах деятельности, среди них:

ОАО «8 Марта», ОАО «Мозырская швейная фабрика «Надэкс», ОАО «Молоко», УП «Бумажная фабрика» Гознака, ОАО «Санаторий «Ружанский», ГУ «Санаторий «Юность», СП ОАО «Спартак», ОДО «Фирма АВС», ООО «АвантРейл», ООО «Баренцево», ЗАО «Агрокомбинат «Заря», СОАО «Беловежские сыры», ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман».

В 2015 году наград удостоились:

ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Барановичская птицефабрика», ОАО «Березовский сыродельный комбинат», ОАО Птицефабрика «Дружба», ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», ОАО «Александрийское», СОАО «Коммунарка», ОАО «Поставский молочный завод» и другие успешные компании.