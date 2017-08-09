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Белорусские аграрии намолотили более 3 млн т зерна

09.08.2017 09:31 — Новости Экономики | БелТА  
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Белорусские аграрии намолотили более 3 млн т зерна

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили более 3 млн т зерна. Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 9 августа в Беларуси намолочено 3,175 млн т зерна, из которых 880,6 тыс. т - аграриями Брестской области, 681,7 тыс. т - Минской. В Гомельской и Гродненской областях намолочено 572,4 тыс. т и 539,3 тыс. т соответственно, в Могилевской - 341,8 тыс. т, в Витебской, которая последней включилась в жатву, - 159,3 тыс. т.

Зерновые и зернобобовые убраны с 891 тыс. га, что составляет 41% от общей площади. Лидером по-прежнему является Брестская область, где убрано 71,1% площадей.

В среднем с одного гектара в этом году аграрии убирают 35,6 ц зерна.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили более 3 млн т зерна. Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского хозяйства...

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