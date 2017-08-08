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Чистая продажа валюты населением с мая снизилась в два раза

09.08.2017 15:59 — Новости Экономики | БДГ  
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В июле белорусы продали на чистой основе 108,5 млн долларов в эквиваленте. Это примерно в два раза меньше, чем в мае, когда чистая продажа достигла 234,9 млн долларов в эквиваленте.

При этом с января по май наблюдался устойчивый рост чистой продажи валюты, а в июне и июле происходило сокращение. Июльский объем чистой продажи – рекордно низкий в 2017 году.

Комментарий Жанны Кулаковой, финансового консультанта TeleTrade

(ООО «ТелетрейдБел»):

– На снижение объемов чистой продажи валюты могло повлиять несколько факторов. Первый – сезонный: летом многие белорусы уезжают на отдых, и покупают для этого иностранную валюту. Второй фактор – рост заработных плат. С начала года реальная зарплата в Беларуси увеличилась на 2%, соответственно, теперь белорусы могут тратить чуть больше денег на валютные накопления. Кроме того, к росту спроса и сокращению продаж валюты мог привести рост курсов доллара и евро этим летом. Несмотря на то что стоимость валютной корзины в этом году менялась очень мало, в июне доллар подорожал на 4%, а евро – на 6%. В июле рост продолжился – доллар прибавил еще 0,15%, евро – 3%. Белорусы все еще довольно чувствительны к курсовым колебаниям, поэтому такая динамика валютного рынка, с одной стороны, могла подстегнуть спрос на иностранную валюту, а с другой – заставить людей попридержать свои валютные заначки до лучших времен и, соответственно, сократить продажи.

Поводов для сильного беспокойства пока нет: рост реальных зарплат весьма умеренный, так что вряд ли белорусы скоро перейдут в разряд чистых покупателей валюты. В ближайшие месяцы профицит иностранной валюты будет сохраняться. Но статистика наводит на мысль, что девальвационные ожидания в обществе и любовь белорусов к доллару сохраняются.

Напомним, согласно официальным данным национального банка, продажа валюты населением Беларуси в июле продолжилась.

По данным НББ, в январе-июле текущего года на внутреннем валютном рынке субъектами хозяйствования-резидентами Беларуси было куплено 10 млрд 464 млн долларов. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В июле белорусы продали на чистой основе 108,5 млн долларов в эквиваленте. Это примерно в два раза меньше, чем в мае, когда чистая продажа достигла 234,9 млн долларов в...

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