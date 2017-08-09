﻿ Кобяков: потребность хозяйств в топливе будет обеспечена на весь комплекс сельхозработ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кобяков: потребность хозяйств в топливе будет обеспечена на весь комплекс сельхозработ

09.08.2017 15:17 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Владимир Дворник, Андрей Кобяков и Михаил Русый во время посещения ОАО "Туровское"
Владимир Дворник, Андрей Кобяков и Михаил Русый во время посещения ОАО "Туровское"

9 августа, Туров /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Потребность хозяйств в топливе будет обеспечена в полном объеме на весь комплекс сельхозработ. Об этом заявил сегодня журналистам в Житковичском районе премьер-министр Андрей Кобяков, находящийся с рабочей поездкой в Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

В соответствии с поручениями Президента, данными 2 августа на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая, правительство подготовило ряд предложений по материальному оснащению жатвы, в первую очередь по обеспечению горюче-смазочными материалами. "Глава государства поддержал наше предложение о выделении сельхозорганизациям 50 тыс. т топлива в виде товарного кредита. Это примерно на 17 дней работы, то есть, его хватит до 18-20 августа", - отметил премьер-министр. Причем данного объема с учетом топлива, имеющегося в самих хозяйствах, будет достаточно, чтобы проводить весь комплекс сельхозработ, включая заготовку кормов и посев озимых.

В настоящее время правительство готовит еще одно решение, которое касается выделения топлива под обеспечение уборочных и других работ. "Есть возможность, с учетом возврата части топливного кредита, выделить аграриям еще 21 тыс. т. Мы рассчитываем начать эти поставки в конце августа - начале сентября", - сказал руководитель правительства.

Что касается ситуации с уборкой зерновых в республике, то она, по мнению премьер-министра, в целом развивается нормально. "Уровень готовности техники достаточно высокий, проблем с топливом нет. Погодные условия благоприятствуют уборке. Поэтому есть все условия для завершения основных работ до 20 августа, как того и требует Президент", - констатировал Андрей Кобяков.

В ходе рабочей поездки в Гомельскую область премьер-министр ознакомился с результатами работы сельскохозяйственных организаций региона и Житковичского района по уборке зерновых и зернобобовых культур, заготовке кормов. Он посетил Туровский молочный комбинат, где были рассмотрены вопросы финансово-хозяйственной деятельности предприятия и реализации инвестиционного проекта "Строительство молочного комбината в Житковичском районе Гомельской области, 2-й этап". Андрей Кобяков посетил производственные объекты ОАО "Туровщина", в том числе молочно-товарный комплекс, овощефруктохранилище, агроусадьбу "Струмень", ему доложили о принимаемых мерах по развитию животноводства, плодоовощеводства, а также агроэкотуризма в ОАО "Туровщина". -0-

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 августа, Туров /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Потребность хозяйств в топливе будет обеспечена в полном объеме на весь комплекс сельхозработ. Об этом заявил сегодня...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Энергоменеджмент Viessmann позволит снизить энергопотребление на 30 процентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика