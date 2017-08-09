Кобяков: потребность хозяйств в топливе будет обеспечена на весь комплекс сельхозработ

Владимир Дворник, Андрей Кобяков и Михаил Русый во время посещения ОАО "Туровское"

9 августа, Туров /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Потребность хозяйств в топливе будет обеспечена в полном объеме на весь комплекс сельхозработ. Об этом заявил сегодня журналистам в Житковичском районе премьер-министр Андрей Кобяков, находящийся с рабочей поездкой в Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

В соответствии с поручениями Президента, данными 2 августа на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая, правительство подготовило ряд предложений по материальному оснащению жатвы, в первую очередь по обеспечению горюче-смазочными материалами. "Глава государства поддержал наше предложение о выделении сельхозорганизациям 50 тыс. т топлива в виде товарного кредита. Это примерно на 17 дней работы, то есть, его хватит до 18-20 августа", - отметил премьер-министр. Причем данного объема с учетом топлива, имеющегося в самих хозяйствах, будет достаточно, чтобы проводить весь комплекс сельхозработ, включая заготовку кормов и посев озимых.

В настоящее время правительство готовит еще одно решение, которое касается выделения топлива под обеспечение уборочных и других работ. "Есть возможность, с учетом возврата части топливного кредита, выделить аграриям еще 21 тыс. т. Мы рассчитываем начать эти поставки в конце августа - начале сентября", - сказал руководитель правительства.

Что касается ситуации с уборкой зерновых в республике, то она, по мнению премьер-министра, в целом развивается нормально. "Уровень готовности техники достаточно высокий, проблем с топливом нет. Погодные условия благоприятствуют уборке. Поэтому есть все условия для завершения основных работ до 20 августа, как того и требует Президент", - констатировал Андрей Кобяков.

В ходе рабочей поездки в Гомельскую область премьер-министр ознакомился с результатами работы сельскохозяйственных организаций региона и Житковичского района по уборке зерновых и зернобобовых культур, заготовке кормов. Он посетил Туровский молочный комбинат, где были рассмотрены вопросы финансово-хозяйственной деятельности предприятия и реализации инвестиционного проекта "Строительство молочного комбината в Житковичском районе Гомельской области, 2-й этап". Андрей Кобяков посетил производственные объекты ОАО "Туровщина", в том числе молочно-товарный комплекс, овощефруктохранилище, агроусадьбу "Струмень", ему доложили о принимаемых мерах по развитию животноводства, плодоовощеводства, а также агроэкотуризма в ОАО "Туровщина". -0-