Беларусь и Казахстан намерены защитить свой бизнес от валютных рисков

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Казахстан и Беларусь собираются подписать договор о взаимозащите своего бизнеса от валютных рисков, сообщил заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Вячеслав Бриль.

Между премьер-министрами двух стран планируется подписание договора, предусматривающего валютные риски в рамках взаимоотношения Беларуси и Казахстана. Этот вопрос стороны обсудят на двусторонней конференции в рамках выставки Made in Belarus. Astana, передает Sputnik Казахстан .

Посол Беларуси в Республике Казахстан Анатолий Ничкасов отметил, что расчеты между странами ведутся в национальных валютах, рублях и долларах.

"Это все зависит от субъектов хозяйствования, они договариваются. Кроме того, это зависит и от банковского сектора, которому удобно взаимодействовать, ведь экспорту содействуют и наши финансовые институты, и то, как они договариваются и определяют финансовый характер сделки", — цитирует слова Ничкасова агентство.

Дипломат также сообщил, что в ходе конференции стороны обсудят взаимоотношения в области промышленного агролизинга и биржевой торговли, которую, по мнению посла, нужно расширять.

Белорусский посол подчеркнул, что давно требует разрешения такая тема, как электронная цифровая подпись при формировании коммерческих сделок, отметив, что здесь предстоит большая работа.

Совместные производства лекарств и беспилотников

Анатолий Ничкасов призвал Беларусь и Казахстан создать несколько совместных производств. И фармацевтику он видит одним из самых перспективных направлений для сотрудничества.

"Нам нужно создать два-три новых проекта. Они могли бы проявиться в фармации, в лекарственных средствах. И в Казахстане, и в Беларуси мы уже вырастили производителей, которые могли бы сотрудничать. Но дело в том, что лекарственную форму сложнее поставить затем на рынок. Потому что это та продукция, которая требует длительной проверки своих качеств и принятия на рынке страны", — отметил Анатолий Ничкасов, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Казахстан .

Дипломат выделил еще одно важное направление в работе двух стран — им может стать выпуск государствами-членами Евразийского экономического союза продукции для третьих стран.

"Перечень такой продукции и является нашей с вами перспективой. Это могут быть и беспилотные летательные аппараты, и совместные исследования использования космического пространства. Почему бы и нет? И Казахстан, и Беларусь — это космические державы", — сказал посол.

Он добавил, что в этой сфере страны могли бы объединить усилия для народно-хозяйственного комплекса.