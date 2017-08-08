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Россельхознадзор запретил "молочку" еще одного белорусского предприятия

09.08.2017 19:40 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 авг — Sputnik. Россельхознадзор ввел ограничительные меры в отношении одного из белорусских предприятий и предупредил о готовности закрыть российский рынок еще для нескольких, сообщается на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Россельхознадзор запретил "молочку" еще одного белорусского предприятия
© Pixabay
Россельхознадзор запретил поставки белорусского мороженого

Под временное ограничение поставок с 10 августа 2017 года попал Вилейский филиал ОАО "Молодечненский молочный комбинат". Российские эксперты нашли в твороге производства этого предприятия остатки линкомицина.

Кроме того, предупредили в Россельхознадзоре, в отношении "Гродненского мясокомбината" вводится режим усиленного лабораторного контроля. Более тщательный контроль связан с выявлением в гродненской свинине ципрофлоксацина и энрофлоксацина.

Вопросы у специалистов Россельхознадзора возникли и к производителю "Здравушка-милк" (нарушен заявленный качественный состав), и к продукции предприятия "Агрокомбинат Дзержинский" (в мясе птицы обнаружен энрофлоксацин). Обо всех этих фактах был проинформирован Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

"В случае продолжения выявления продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным нормам и требованиям ЕАЭС, Россельхознадзором будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию продукции вышеперечисленных предприятий", — подчеркнули в Россельхознадзоре.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за обнаружения в белорусской свинине ципрофлоксацина и энрофлоксацина также введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении "Гродненского...

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