ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дранкверт: Вам нужно вложить миллионы, чтобы сравняться с нами

09.08.2017 20:59 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Россельхознадзор запретил поставки с еще одного молочного комбината, о чем заявил  журналистам в среду глава надзорного ведомства Сергей Дранкверт.

По его словам, в твороге ОАО «Молодечненский молочный комбинат» повторно 4 августа были выявлены остатки линкомицина, и Россельхознадзор вынужден был ввести ограничения с 10 августа.

Кроме данного запрета, установлен режим усиленного лабораторного контроля за продукцией ОАО «Гродненский мясокомбинат», так как в его свинине был обнаружен ципрофлоксацин и энрофлоксацин.

По мнению Дранкверта, белорусские коллеги еще многое должны сделать, чтобы поставить на должный уровень контроль продукции животноводства. Он отметил, что нужны сотни миллионов рублей для введения в действие лабораторного оборудования, чтобы сравняться с российским уровнем экспертизы.

«В своей работе мы лабораторную базу старались развивать вперед. А они развивали производство. А когда развили производство, столкнулись с тем, что невозможно его обслуживать», - сказал Дранкверт.

Напомним, запреты поставок продукции белорусских предприятий наблюдаются постоянно. Так, с 25 июля на территорию России запрещен ввоз продукции с двух белорусских предприятий, продукция еще шести взята под особый, усиленный, контроль.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор запретил поставки с еще одного молочного комбината, о чем заявил  журналистам в среду глава надзорного ведомства Сергей Дранкверт.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Россельхознадзор запретил "молочку" еще одного белорусского предприятия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика