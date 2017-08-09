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Не бойся ошибаться: предприниматели дают советы, как начать бизнес

10.08.2017 07:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Сфера бизнеса остается для большинства белорусов неизведанной территорией, сулящей финансовую независимость и неизведанные риски. Одолеть страх "свободного плавания" удается далеко не всем.

Не бойся ошибаться: предприниматели дают советы, как начать бизнес
© Sputnik/
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Как заявил накануне президент Беларуси Александр Лукашенко, бизнес — это тяжелая ноша, и начинающим предпринимателям не стоит ждать, что деньги на них посыпятся сразу, как только они зайдут на рынок. Глава государства поручил к октябрю подготовить пакет документов, которые снимут все ненужные, мешающие работе административные барьеры и процедуры. Однако он попросил и бизнес "не играть в одни ворота" — по его мнению, упрощение предпринимательской инициативы должно принести нужную отдачу государству и не допустить разницу между беднотой и богатыми людьми в 25-30 раз.

Молодые предприниматели рассказали корреспонденту Sputnik Тарасу Тарналицкому о том, как открывали свое дело, и посоветовали, на что следует обратить внимание.

Иван Ковтун, владелец розничного онлайн-магазина, в бизнесе 1,5 года.

Советую не бояться делать что-то новое или не так, как это привыкли делать остальные. В том смысле, что в Беларуси многие начинающие бизнесмены почему-то представляют, что есть конкретный шаблон — ты просто собираешь деньги, строго соблюдая правила. Действовать вне этих рамок не принято и вообще считается нереальным. Мол, если ты не можешь работать, как остальные, значит твое дело, скорее всего, обречено на провал. Это неправда. Множество задач можно реализовать, стоит лишь начать пробовать.

Не бойся ошибаться: предприниматели дают советы, как начать бизнес
© Фото: из личного архива
Иван Ковтун, владелец розничного онлайн-магазина

Советую побольше слушать советов до того, как начнете что-то делать, и поменьше — после. К сожалению, большинство советчиков и учителей появляются только тогда, когда ты уже решился действовать: вложил деньги, рискнул сам. Цени тех, кто помогал тебе (пусть и советом) с самого начала.

Не бойся ошибаться: предприниматели дают советы, как начать бизнес
© Sputnik / Александр Шурмелев
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Прежде чем открывать свое дело, изучи наше законодательство. Это самое главное. Только будь готов, что все нюансы узнать не получится, и на протяжении еще долгого времени будешь узнавать что-то новое. Ты должен узнавать все сам. Государство тебе расскажет, как нужно делать, когда уже будет слишком поздно. 

И еще: не нужно стремиться экономить буквально на всем. Конечно, экономия — это дело хорошее, но часто стремление найти самый дешевый товар или услугу оборачивается гораздо большими тратами. Скупой платит дважды — убеждался в этой истине на своей шкуре неоднократно.

Дмитрий Климкович, социальный предприниматель, в бизнесе 2 года.

Предпочитаю называть себя не просто предпринимателем, а социальным предпринимателем. Это связано с тем, что мой бизнес нацелен, в первую очередь, не на получение прибыли, а на решении социальных проблем. В моем случае — трудоустройство людей с инвалидностью, хотя прибыль здесь тоже есть, и она важна для мотивации.

Не бойся ошибаться: предприниматели дают советы, как начать бизнес
© Фото: из личного архива
Дмитрий Климкович, социальный предприниматель

Я бы посоветовал, прежде чем начинать свое дело, перестать витать в облаках, спуститься на землю и изучить опыт или истории, в том числе других людей, которые открывали похожий бизнес. Почитать бизнес-литературу, чтобы понять, как и что работает, определить, какие правовые формы есть и т.п. Затем определить место, где будет работать бизнес.

Не бойся ошибаться: предприниматели дают советы, как начать бизнес
© Sputnik / Дмитрий Босак.
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Если это кафе или магазин — для таких сфер деятельности место — это самый решающий фактор. Изучить потребности у клиентов/потребителей в районе, где будет бизнес — может, им совсем не нужно то, что вы планируете открыть, а нужны совершенно другие вещи. Заручиться поддержкой местных властей, отдела торговли и т.д., так как очень часто с ними придется согласовывать множество вопросов.

Обязательно пользоваться субсидиями и льготами, которые предлагает на сегодняшний день государство и частные инвесторы. По возможности не брать кредиты, которые потом вы не сможете отдать. Лучше попробовать что-то открыть за свои вложения, чтобы изучить рынок и потребности в услуге или товаре, который вы будете предлагать.

Евгений Данилик, владелец частного музея, консультант e-commerce, 6 лет в сфере бизнеса.

На первом этапе следует определиться с нишей, которая находится в тренде роста, и продуктом, решающим конкретную проблему для бизнеса или для клиента. В идеале чтобы ваш продукт уже входил в потребительскую корзину или потребность на него уже имелась, но он был более инновационным, либо же более полезным, чем то, что уже есть на рынке.

На втором этапе необходимо общаться с максимальным количеством экспертов из вашей ниши. Если вы получаете положительный фидбэк на свой проект — тогда приступайте к написанию бизнес-плана, который должен содержать в себе: концепцию, миссию, бизнес-модель, финансовую модель, маркетинговой и PR-план, план продаж, эйчар-стратегию, а также экшен-план, в котором нужно расписать в виде диаграммы Ганта (в виде календаря — Sputnik) все этапы, а также дедлайны промежуточных этапов. После этого бюджет проекта нужно умножить в два раза, а сроки — в полтора.

Не бойся ошибаться: предприниматели дают советы, как начать бизнес
© Фото: из личного архива
Евгений Данилик, владелец частного музея, консультант e-commerce

Обязательно обсудите проект с юристом, бухгалтером, финансистом. Очевидно, что профессионалы увидят дополнительные риски, слабые места и точки роста, которые вы не заметили. Если проект по-прежнему выглядит привлекательно, тогда запускайте и помните, что без хорошей и надежной команды проекту будет сложно взлететь.

Не бойся ошибаться: предприниматели дают советы, как начать бизнес
© Фото: предоставлено организаторами
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Будьте уверены, что наверняка все пойдет не по плану, но помните — вы должны бесконечно верить в свой проект и помнить, что существует лишь один человек, кому больше всех нужно — это вы. Ведь первые 2-3 года будет тяжело, и очень многое будет зависеть от ваших личных усилий.

Александр Прудников, директор и основатель языковой школы, в бизнесе 2,5 года.

Начало бизнеса — это не вопрос системы, в которой ты работаешь. Бизнес — это продолжение тебя самого, реализация личного потенциала и призвания. Скажу больше: мы должны кормить себя тем, что умеем делать лучше всего, чем занимаемся с удовольствием.

Теперь по поводу практических шагов — не стоит бояться начинать работать на новой территории. Ошибки совершать не так уж и страшно, главное, — всегда их исправлять. У меня было так: через знакомого нанял бухгалтера на удаленную работу. Потом мне это вылезло боком, потому что работник меня подвела. Составляла неправильные отчеты, в нужных госучреждениях не появилась ни разу. В итоге заплатил штраф 10 базовых величин. Отсюда совет — будь осторожен с приемом людей на работу от знакомых. Могут подвести, еще и с друзьями отношения испортишь.

Еще один совет: будь дружелюбен и открыт для новых знакомств. Я нарабатывал связи и друзей на протяжении минимум 5 лет, не думая о том, что это пригодится. Теперь понимаю, что все было не зря.

Не бойся ошибаться: предприниматели дают советы, как начать бизнес
© Фото: из личного архива
Александр Прудников, директор и основатель языковой школы

Сложно работать одному, то есть исполнять работу в одиночку. Не остается времени на планирование и развитие бизнеса. Обязанности следует делегировать проверенным людям или отказаться от них вовсе, сосредоточившись на действительно важных вещах.

 
Теги: знакомства
 
 
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Sputnik попросил четырех молодых бизнесменов рассказать, на что следует обратить внимание прежде, чем открывать собственное дело в Беларуси.

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