Не бойся ошибаться: предприниматели дают советы, как начать бизнес

Сфера бизнеса остается для большинства белорусов неизведанной территорией, сулящей финансовую независимость и неизведанные риски. Одолеть страх "свободного плавания" удается далеко не всем.

Как заявил накануне президент Беларуси Александр Лукашенко , бизнес — это тяжелая ноша, и начинающим предпринимателям не стоит ждать, что деньги на них посыпятся сразу, как только они зайдут на рынок. Глава государства поручил к октябрю подготовить пакет документов, которые снимут все ненужные, мешающие работе административные барьеры и процедуры. Однако он попросил и бизнес "не играть в одни ворота" — по его мнению, упрощение предпринимательской инициативы должно принести нужную отдачу государству и не допустить разницу между беднотой и богатыми людьми в 25-30 раз.

Молодые предприниматели рассказали корреспонденту Sputnik Тарасу Тарналицкому о том, как открывали свое дело, и посоветовали, на что следует обратить внимание.

Иван Ковтун, владелец розничного онлайн-магазина, в бизнесе 1,5 года.

Советую не бояться делать что-то новое или не так, как это привыкли делать остальные. В том смысле, что в Беларуси многие начинающие бизнесмены почему-то представляют, что есть конкретный шаблон — ты просто собираешь деньги, строго соблюдая правила. Действовать вне этих рамок не принято и вообще считается нереальным. Мол, если ты не можешь работать, как остальные, значит твое дело, скорее всего, обречено на провал. Это неправда. Множество задач можно реализовать, стоит лишь начать пробовать.



© Фото: из личного архива Иван Ковтун, владелец розничного онлайн-магазина

Советую побольше слушать советов до того, как начнете что-то делать, и поменьше — после. К сожалению, большинство советчиков и учителей появляются только тогда, когда ты уже решился действовать: вложил деньги, рискнул сам. Цени тех, кто помогал тебе (пусть и советом) с самого начала.



© Sputnik / Александр Шурмелев Бизнесмен: самим предпринимателям тоже надо учиться

Прежде чем открывать свое дело, изучи наше законодательство. Это самое главное. Только будь готов, что все нюансы узнать не получится, и на протяжении еще долгого времени будешь узнавать что-то новое. Ты должен узнавать все сам. Государство тебе расскажет, как нужно делать, когда уже будет слишком поздно.

И еще: не нужно стремиться экономить буквально на всем. Конечно, экономия — это дело хорошее, но часто стремление найти самый дешевый товар или услугу оборачивается гораздо большими тратами. Скупой платит дважды — убеждался в этой истине на своей шкуре неоднократно.

Дмитрий Климкович, социальный предприниматель, в бизнесе 2 года.

Предпочитаю называть себя не просто предпринимателем, а социальным предпринимателем. Это связано с тем, что мой бизнес нацелен, в первую очередь, не на получение прибыли, а на решении социальных проблем. В моем случае — трудоустройство людей с инвалидностью, хотя прибыль здесь тоже есть, и она важна для мотивации.



© Фото: из личного архива Дмитрий Климкович, социальный предприниматель

Я бы посоветовал, прежде чем начинать свое дело, перестать витать в облаках, спуститься на землю и изучить опыт или истории, в том числе других людей, которые открывали похожий бизнес. Почитать бизнес-литературу, чтобы понять, как и что работает, определить, какие правовые формы есть и т.п. Затем определить место, где будет работать бизнес.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Бизнес в шоколаде: брестчанин делает конфеты с плесенью и крапивой

Если это кафе или магазин — для таких сфер деятельности место — это самый решающий фактор. Изучить потребности у клиентов/потребителей в районе, где будет бизнес — может, им совсем не нужно то, что вы планируете открыть, а нужны совершенно другие вещи. Заручиться поддержкой местных властей, отдела торговли и т.д., так как очень часто с ними придется согласовывать множество вопросов.

Обязательно пользоваться субсидиями и льготами, которые предлагает на сегодняшний день государство и частные инвесторы. По возможности не брать кредиты, которые потом вы не сможете отдать. Лучше попробовать что-то открыть за свои вложения, чтобы изучить рынок и потребности в услуге или товаре, который вы будете предлагать.

Евгений Данилик, владелец частного музея, консультант e-commerce, 6 лет в сфере бизнеса.

На первом этапе следует определиться с нишей, которая находится в тренде роста, и продуктом, решающим конкретную проблему для бизнеса или для клиента. В идеале чтобы ваш продукт уже входил в потребительскую корзину или потребность на него уже имелась, но он был более инновационным, либо же более полезным, чем то, что уже есть на рынке.

На втором этапе необходимо общаться с максимальным количеством экспертов из вашей ниши. Если вы получаете положительный фидбэк на свой проект — тогда приступайте к написанию бизнес-плана, который должен содержать в себе: концепцию, миссию, бизнес-модель, финансовую модель, маркетинговой и PR-план, план продаж, эйчар-стратегию, а также экшен-план, в котором нужно расписать в виде диаграммы Ганта (в виде календаря — Sputnik) все этапы, а также дедлайны промежуточных этапов. После этого бюджет проекта нужно умножить в два раза, а сроки — в полтора.



© Фото: из личного архива Евгений Данилик, владелец частного музея, консультант e-commerce

Обязательно обсудите проект с юристом, бухгалтером, финансистом. Очевидно, что профессионалы увидят дополнительные риски, слабые места и точки роста, которые вы не заметили. Если проект по-прежнему выглядит привлекательно, тогда запускайте и помните, что без хорошей и надежной команды проекту будет сложно взлететь.



© Фото: предоставлено организаторами Лабиринт из кукурузы и виртуальный скалодром: чего хотят бизнесмены

Будьте уверены, что наверняка все пойдет не по плану, но помните — вы должны бесконечно верить в свой проект и помнить, что существует лишь один человек, кому больше всех нужно — это вы. Ведь первые 2-3 года будет тяжело, и очень многое будет зависеть от ваших личных усилий.

Александр Прудников, директор и основатель языковой школы, в бизнесе 2,5 года.

Начало бизнеса — это не вопрос системы, в которой ты работаешь. Бизнес — это продолжение тебя самого, реализация личного потенциала и призвания. Скажу больше: мы должны кормить себя тем, что умеем делать лучше всего, чем занимаемся с удовольствием.

Теперь по поводу практических шагов — не стоит бояться начинать работать на новой территории. Ошибки совершать не так уж и страшно, главное, — всегда их исправлять. У меня было так: через знакомого нанял бухгалтера на удаленную работу. Потом мне это вылезло боком, потому что работник меня подвела. Составляла неправильные отчеты, в нужных госучреждениях не появилась ни разу. В итоге заплатил штраф 10 базовых величин. Отсюда совет — будь осторожен с приемом людей на работу от знакомых. Могут подвести, еще и с друзьями отношения испортишь.

Еще один совет: будь дружелюбен и открыт для новых знакомств. Я нарабатывал связи и друзей на протяжении минимум 5 лет, не думая о том, что это пригодится. Теперь понимаю, что все было не зря.



© Фото: из личного архива Александр Прудников, директор и основатель языковой школы

Сложно работать одному, то есть исполнять работу в одиночку. Не остается времени на планирование и развитие бизнеса. Обязанности следует делегировать проверенным людям или отказаться от них вовсе, сосредоточившись на действительно важных вещах.