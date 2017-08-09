Лукашенко ознакомится с ходом уборочной в Брестской области

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг совершит рабочую поездку в Брестскую область, где ознакомится с тем, как в регионе идет уборочная кампания, сообщили в пресс-службе главы государства.

‪В ходе поездки президент посетит ОАО "Квасевичи" в Ивацевичском районе. Президенту доложат о социально-экономическом развитии региона и хозяйства, будут обсуждены вопросы уборочной кампании в сложившихся погодных условиях и принимаемые меры по снижению потерь урожая, сообщили в пресс-службе.



© Sputnik / Виктор Толочко Кобяков едет на Гомельщину решать вопросы уборочной и агроэкотуризма

‪Глава государства также ознакомится с технологическими процессами уборки зерновых, соломы и подготовки почвы к севу озимых, уточнили в президентской пресс-службе.

Также Лукашенко доложат о выполнении плана строительства молочно-товарных комплексов в Беларуси и поручений о реконструкции и техническом переоснащении животноводческих ферм, производстве экспортоориентированной продукции, отметили в пресс-службе.

Кроме этого, его проинформируют об итогах работы животноводства в стране, области и районе с начала 2017 года.

Отдельное внимание будет уделено модернизации и итогам работы предприятия. ‪На реконструированной ферме президент ознакомится с технологическим процессом производства молока. ‪За ОАО "Квасевичи" закреплено четыре тысячи гектаров сельхозугодий.

Хозяйство специализируется на производстве молока, мяса крупного рогатого скота и зерна.

За январь-май текущего года предприятием получено Br2,7 млн выручки, или 114,9% к уровню 2016 года, рентабельность продаж составила 14,2%. ‪На территории хозяйства находятся амбулатория, банковский филиал, отделение связи, клуб, библиотека, детский сад, базовая школа.