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Лукашенко ознакомится с ходом уборочной в Брестской области
10.08.2017 10:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг совершит рабочую поездку в Брестскую область, где ознакомится с тем, как в регионе идет уборочная кампания, сообщили в пресс-службе главы государства.
В ходе поездки президент посетит ОАО "Квасевичи" в Ивацевичском районе. Президенту доложат о социально-экономическом развитии региона и хозяйства, будут обсуждены вопросы уборочной кампании в сложившихся погодных условиях и принимаемые меры по снижению потерь урожая, сообщили в пресс-службе.
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава государства также ознакомится с технологическими процессами уборки зерновых, соломы и подготовки почвы к севу озимых, уточнили в президентской пресс-службе.
Также Лукашенко доложат о выполнении плана строительства молочно-товарных комплексов в Беларуси и поручений о реконструкции и техническом переоснащении животноводческих ферм, производстве экспортоориентированной продукции, отметили в пресс-службе.
Кроме этого, его проинформируют об итогах работы животноводства в стране, области и районе с начала 2017 года.
Отдельное внимание будет уделено модернизации и итогам работы предприятия. На реконструированной ферме президент ознакомится с технологическим процессом производства молока. За ОАО "Квасевичи" закреплено четыре тысячи гектаров сельхозугодий.
Хозяйство специализируется на производстве молока, мяса крупного рогатого скота и зерна.
За январь-май текущего года предприятием получено Br2,7 млн выручки, или 114,9% к уровню 2016 года, рентабельность продаж составила 14,2%. На территории хозяйства находятся амбулатория, банковский филиал, отделение связи, клуб, библиотека, детский сад, базовая школа.
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Главе государства доложат о выполнении плана строительства молочно-товарных комплексов в Беларуси.
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