ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко ознакомится с ходом уборочной в Брестской области

10.08.2017 10:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг совершит рабочую поездку в Брестскую область, где ознакомится с тем, как в регионе идет уборочная кампания, сообщили в пресс-службе главы государства.

‪В ходе поездки президент посетит ОАО "Квасевичи" в Ивацевичском районе. Президенту доложат о социально-экономическом развитии региона и хозяйства, будут обсуждены вопросы уборочной кампании в сложившихся погодных условиях и принимаемые меры по снижению потерь урожая, сообщили в пресс-службе.

Лукашенко ознакомится с ходом уборочной в Брестской области
© Sputnik / Виктор Толочко
Кобяков едет на Гомельщину решать вопросы уборочной и агроэкотуризма

‪Глава государства также ознакомится с технологическими процессами уборки зерновых, соломы и подготовки почвы к севу озимых, уточнили в президентской пресс-службе.

Также Лукашенко доложат о выполнении плана строительства молочно-товарных комплексов в Беларуси и поручений о реконструкции и техническом переоснащении животноводческих ферм, производстве экспортоориентированной продукции, отметили в пресс-службе.

Кроме этого, его проинформируют об итогах работы животноводства в стране, области и районе с начала 2017 года.

Отдельное внимание будет уделено модернизации и итогам работы предприятия. ‪На реконструированной ферме президент ознакомится с технологическим процессом производства молока. ‪За ОАО "Квасевичи" закреплено четыре тысячи гектаров сельхозугодий.

Хозяйство специализируется на производстве молока, мяса крупного рогатого скота и зерна.

За январь-май текущего года предприятием получено Br2,7 млн выручки, или 114,9% к уровню 2016 года, рентабельность продаж составила 14,2%. ‪На территории хозяйства находятся амбулатория, банковский филиал, отделение связи, клуб, библиотека, детский сад, базовая школа.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главе государства доложат о выполнении плана строительства молочно-товарных комплексов в Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Таможня пресекла ввоз в Россию 22 тыс. тонн "санкционки"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика