Госстандарт переложил ответственность за торговцев легпромом из Средней Азии на местные власти

Глава Госкомитета по стандартизации Беларуси полагает, что нелегальной и незаконной торговлей продукции легкой промышленности, которую повсеместно организуют торговцы из Средней Азии, должны заниматься местные власти и надзорные органы.

Накануне прошла онлайн-конференция, посвященная безопасности торговли, на которой глава Госстандарта Виктор Назаренко рассказал о серой торговле товарами легпрома, которую осуществляют в регионах выходцы из стран Средней Азии.

Глава Госстандарта отметил, что контролировать данные процессы должны местные власти и надзорные органы на местах, применяя к таким предпринимателям санкции, предусмотренные по закону.

«Когда мы анализируем эту ситуацию, складывается впечатление, что кроме надзорных органов больше никого нет. Товар, который не имеет права находиться на рынке ввиду отсутствия каких-либо документов и маркировки, продается где угодно. В то же самое время есть органы исполнительной власти и другие органы в каждом районе, которые ждут, что сделают в Минске. Местные органы власти сегодня имеют права, возможности и обязанности навести порядок в этом беспределе. И только если они не справятся, применив все возможные меры воздействия, то можно подключать органы надзора, которые могут применять санкции, которые эти предприниматели заслуживают», - сказал Назаренко.

Он тоже отметил, что местные власти позволяют работу продавцов, которые торгуют в условиях вседозволенности, тогда как другие ИП обязаны соблюдать массу требований. Назаренко подчеркнул, что необходимо дать оценку деятельности местных властей, позволяющих завозить нелегальный товар фурами.

«Наши проверки показали, что этим торговцам просто нужно закрывать торговые точки. Нет смысла разбираться с наличием сертификатов, документов на определенные виды изделий. Там просто незаконная продукция. В этом деле нужно ставить точку. Не имеет никакого смысла нашим инспекторам работать вхолостую: оформив документы на какое-то единичное изделие или партию товара, эта серая продукция в течение 10 минут переедет из одного ларька в другой», - отметил Наазаренко, добавив, что позиция Госстандарта в данном вопросе однозначна: разобраться с торговлей такого рода раз и навсегда.

Сообщается, что ранее МАРТ провел мониторинг работы торговцев, продающих товары легпрома по крайне низким ценам (что вызывало массовые недовольства со стороны работающих в регионах ИП). В каждом из 34 объектов и 23 субъектов МАРТ нашел нарушения, выдал нарушителям предписания и провел после этого повторный мониторинг. Оказалось, что никто с требованиям министерства не прислушался, и торговцы продолжили работу по привычной схеме с нарушениями.

Отметим, что в этом году тревогу из-за недобросовестной конкуренции забили многочисленные белорусские предприниматели, торгующие продукцией легкой промышленности. Они начали массово сообщать о том, что в регионах активизировались продавцы легпрома из Средней Азии, продающие свой товар без документов, сертификатов и даже ценников по очень низким ценам.

В июне и июле предприниматели из десятков городов засыпали чиновников письмами и жалобами о том, что их буквально вытесняют с рынков, арендуя огромные площади под торговлю очень дешевым товаром, на котором нет ни бирок с указанием состава, ни данных производителя.

На озвученную накануне главой Госстандарта информацию уже отреагировал Анатолий Шумченко, глава РОО «Перспектива», который неоднократно пытался привлечь к указанной проблеме внимание властей. Он написал на своей странице в социальной сети о том, что именно местные власти допустили беспредел с торговлей непонятным товаром в регионах. Ранее он также опубликовал ответ ГТК на запрос одного из ИП из города Петриков, который подтверждает, что торговцы из стран Средней Азии, даже будучи юрлицами, не имеют документов на торговлю.