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Лукашенко рассчитывает на 10 миллионов тон зерновых в этом году
10.08.2017 11:50 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Около десяти миллионов тонн зерновых планируется собрать в этом году, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Глава государства в четверг совершает рабочую поездку по Брестской области.
"Мы под 10 миллионов тонн зерновых можем собрать вместе с рапсом и кукурузой. Сегодня к вечеру мы половину хлеба уберем", — цитирует слова главы государства
Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц доложил, что к 20 августа завершить уборку должны все области за исключением Витебской.
"По Витебской области договоримся так: нужно прекратить слушать убаюкивания руководителей, губернатора Витебщины. Если мы видим, что там хороший хлеб, его надо убирать, перебрасывать туда технику. Возникнет проблема с сушилками. Поэтому мы прямо с поля забираем зерно, везем на элеваторы, перерабатываем, не обижая крестьян. Хлеб с полей нужно убрать", — подчеркнул глава государства.
Президенту было доложено, что государственный заказ по зерну будет выполнен в полном объеме.
"Мы 860 тысяч хотим заготовить. Давайте договоримся, что до 1 млн тонн, может быть, чуть больше. Но хороший хлеб, если есть желание продать, надо забрать и произвести обмен старых резервов — прошлого, позапрошлого годов. Старый надо отдать на корм, а заложить из нового урожая, потому что зерно хорошее в этом году", — поручил глава государства.
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Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц заверил, что к 20 августа завершить уборку должны все области за исключением Витебской.
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