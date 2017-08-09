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ЕАБР улучшил прогноз по росту ВВП Беларуси
10.08.2017 12:38 — Новости Экономики | БДГ
ЕАБР в очередном обзоре вновь улучшил прогноз по росту экономики Беларуси на текущий год.
Как сообщается в макрообзоре Евразийского банка развития, ВВП Беларуси по итогам текущего года вырастет на 0,1% до 1,4%.
При этом специалисты банка отмечают, что в странах ЕАБР наблюдается ускорение экономической активности, что послужило поводом для пересмотра прогноза ВВП стран-членов по итогам этого года.
Стоит отметить, что для ЕАБР прогноз по росту белоруской экономики в этом году стал традицией. Так, в начале июля эксперты ЕАБР отмечали низкий уровень инфляции в Беларуси и предрекали нашей стране рост ВВП по итогам года на уровне 1,3%.
Также эксперты ЕАБР, являющегося региональным банком развития, постоянно поддерживающим экономику Беларуси кредитами, отмечали рост промышленного производства нашей страны, но и указывали на низкую инвестиционную активность.
В мае ЕАБР также опубликовал отчет, согласно которому экономика Беларуси по итогам этого года должна показать рост. Тогда дружественный Беларуси банк был единственным международным институтом, который дал столь оптимистичный прогноз по нашей стране: Всемирный банк тогда же
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ЕАБР в очередном обзоре вновь улучшил прогноз по росту экономики Беларуси на текущий год. Как сообщается в макрообзоре Евразийского банка развития, ВВП Беларуси...
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