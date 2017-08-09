ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕАБР улучшил прогноз по росту ВВП Беларуси

10.08.2017 12:38 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

ЕАБР в очередном обзоре вновь улучшил прогноз по росту экономики Беларуси на текущий год.

Как сообщается в макрообзоре Евразийского банка развития, ВВП Беларуси по итогам текущего года вырастет на 0,1% до 1,4%. 

При этом специалисты банка отмечают, что в странах ЕАБР наблюдается ускорение экономической активности, что послужило поводом для пересмотра прогноза ВВП стран-членов по итогам этого года.

Стоит отметить, что для ЕАБР прогноз по росту белоруской экономики в этом году стал традицией. Так, в начале июля эксперты ЕАБР отмечали низкий уровень инфляции в Беларуси и предрекали нашей стране рост ВВП по итогам года на уровне 1,3%.

Также эксперты ЕАБР, являющегося региональным банком развития, постоянно поддерживающим экономику Беларуси кредитами, отмечали рост промышленного производства нашей страны, но и указывали на низкую инвестиционную активность.

В мае ЕАБР также опубликовал отчет, согласно которому экономика Беларуси по итогам этого года должна показать рост. Тогда дружественный Беларуси банк был единственным международным институтом, который дал столь оптимистичный прогноз по нашей стране: Всемирный банк тогда же прогнозировал Беларуси падение ВВП в этом году на 0,4%. О рецессии говорили в прогнозе Европейского банка реконструкции и развития, где прогнозировали рецессию в Беларуси в 2017 году на уровне 0,5%. Международный валютный фонд в World Economic Outlook за апрель прогнозировал, что белорусская экономика по итогам года покажет падение на 0,8%. 

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЕАБР в очередном обзоре вновь улучшил прогноз по росту экономики Беларуси на текущий год. Как сообщается в макрообзоре Евразийского банка развития, ВВП Беларуси...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко рассчитывает на 10 миллионов тон зерновых в этом году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика