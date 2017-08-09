ЕАБР улучшил прогноз по росту ВВП Беларуси

ЕАБР в очередном обзоре вновь улучшил прогноз по росту экономики Беларуси на текущий год.

Как сообщается в макрообзоре Евразийского банка развития, ВВП Беларуси по итогам текущего года вырастет на 0,1% до 1,4%.

При этом специалисты банка отмечают, что в странах ЕАБР наблюдается ускорение экономической активности, что послужило поводом для пересмотра прогноза ВВП стран-членов по итогам этого года.

Стоит отметить, что для ЕАБР прогноз по росту белоруской экономики в этом году стал традицией. Так, в начале июля эксперты ЕАБР отмечали низкий уровень инфляции в Беларуси и предрекали нашей стране рост ВВП по итогам года на уровне 1,3%.

Также эксперты ЕАБР, являющегося региональным банком развития, постоянно поддерживающим экономику Беларуси кредитами, отмечали рост промышленного производства нашей страны, но и указывали на низкую инвестиционную активность.