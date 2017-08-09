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ЕАБР улучшил прогноз по приросту ВВП в Беларуси

10.08.2017 15:50 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг — Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) своем очередном макрообзоре улучшил прогноз по приросту ВВП в Беларуси по итогам 2017 года, повысив прогноз экономического роста в целом регионе на 2017 год с 1,3% до 1,6%.

"Ускорение экономической активности в странах ЕАБР в первом полугодии явилось поводом для пересмотра прогноза ВВП по итогам 2017 года. Прирост ВВП в России увеличен на 0,3 процентного пункта до 1,3%, что в свою очередь нашло отражение в дополнительном приросте ВВП Беларуси по итогам года на 0,1 процентного пункта до 1,4%", — говорится в обзоре.

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Эксперты отметили, что восстановление экономической активности, ослабление инфляционных рисков, положительно сказалось на уровне жизни населения в регионе. В данной связи они подчеркнули, что в первом квартале 2017 года в отличие от аналогичного периода предыдущего года реальная заработная плата демонстрирует положительную динамику во всех странах ЕАБР. Исключением стал Казахстан, сказано в отчете.

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Там также говорится, что восстановление мировых цен на биржевые товары, а также ослабление валютных дисбалансов положительным образом сказались на внешнеторговых потоках стран ЕАБР. 

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"Если в первом квартале прошлого года сокращение экспорта товаров и услуг наблюдалось во всех странах, за исключением Армении, то в текущем году положительный рост экспорта продемонстрировали все страны ЕАБР без исключения", — сказано в макрообзоре банка. 

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Теги: Минск
 
 
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В первом квартале 2017 года в отличие от аналогичного периода предыдущего года реальная заработная плата демонстрирует положительную динамику во всех странах ЕАБР.

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