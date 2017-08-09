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В Беларуси зафиксирована дефляция, НББ ожидает дальнейшего падения цен
10.08.2017 17:17 — Новости Экономики | БДГ
Национальный статистический комитет Беларуси сообщил о том, что в июле в Беларуси наблюдалась дефляция: цены в стране упали. Национальный банк прогнозирует, что инфляция по итогам года не превысит 7%.
Белстат сообщает, что индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2017 года по сравнению с июнем составил 99,9%, с декабрем 2016 года – 103,3%. Продовольственные товары подешевели на 0,7%, непродовольственные подорожали на 0,4%, услуги также стали дороже на 0,6% в июле по сравнению с июнем.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле 2017 года по сравнению с июнем составил 100,4%, с декабрем 2016 года – 102%.
Отметим, что согласно докладу начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина об итогах реализации денежно-кредитной политики в первом полугодии, опубликованном в журнале «Банкаўскi веснiк», регулятор ожидает замедления годовой инфляции по итогам 2017 года до 7%.
Эксперт НББ отмечает, что главным фактором, сдерживающим дальнейшее замедление инфляция в Беларуси, являются: сохраняющиеся на высоком уровне инфляционные ожидания, восстановление потребительского спроса, поддерживаемого увеличением доходов населения и ростом потребительского кредитования, быстрый рост активной рублевой денежной массы по сравнению со срочными рублевыми депозитами.
Напомним, что министр экономики Владимир Зиновский недавно говорил о том, что инфляция в Беларуси по итогам года
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Национальный статистический комитет Беларуси сообщил о том, что в июле в Беларуси наблюдалась дефляция: цены в стране упали. Национальный банк прогнозирует, что...
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