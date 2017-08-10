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Лукашенко о зарплатах: средняя по стране может стать уже $750

11.08.2017 11:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил новую планку размера средней заработной платы в стране – она сможет достичь уровня 1500 рублей.

Лукашенко о зарплатах: средняя по стране может стать уже 0
© Sputnik / Виктор Толочко
Средняя зарплата белорусов выросла до 410 долларов

Глава государства в пятницу 11 августа посещает Брест, где знакомится с социальном и экономическим развитием города. Во время посещения социальных объектов Бреста Лукашенко опять поднял тему достойной заработной платы в стране.

"Мы тысячу рублей будем иметь, но это будет средняя зарплата. За 2018-2019 годы, особенно за 2018 год, мы беремся за предприятия, на которых мало зарабатывают, чтобы их подтянуть к тысяче", – цитирует БелТА слова Лукашенко.

Президент также отметил, что если данная задача будет выполнена в Беларуси, средняя зарплата по стране может уже достичь размера 1,5 тысяч рублей. 

Глава государства подчеркнул, что среднюю зарплату в размере 500 долларов США нужно закрепить для того, чтобы в начале следующего года она не снизилась. 

В апреле 2017 года Лукашенко потребовал до декабря довести среднюю зарплату белорусов до уровня в 500 долларов — немногим более тысячи рублей в эквиваленте. Одновременно с тем он подчеркнул: ее рост должен быть связан с увеличением производительности труда. 

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Среднюю зарплату в размере 500 долларов США, по мнению президента, нужно закрепить для того, чтобы в начале следующего года она не снизилась.

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