Сроки сдвигаются: некоторые работники получат «по 500» только в 2018-2019 годах

Александр Лукашенко хочет, чтобы средняя зарплата по предприятиям с низким заработком работников, составила 1000 рублей в 2018 году, или даже в 2019 году.

«Мы 1 тыс. рублей будем иметь, но это будет средняя зарплата. Есть предприятия, которые эту среднюю зарплату тянут вверх, это хорошо. Но половина, может, чуть меньше предприятий, где мы недотягиваем до этого уровня, и вообще там зарплата небольшая. За 2018-2019 годы, особенно за 2018 год, мы беремся за те предприятия, на которых мало зарабатывают, чтобы их подтянуть к 1 тыс. рублей», - заявил сегодня президент во время посещения Бреста в рамках рабочей поездки по региону.

При этом Лукашенко высказал предположение, что при выполнении этих условий, средняя по стране зарплата может вырасти до полутора тысяч рублей, а вот вожделенную тысячу в качестве среднего по стране заработка следует закрепить уже к концу 2017 года, чтобы она внезапно не упала в начале 2018 года.

Лукашенко отметил, что в 2018 году самую низкую зарплату по стране надо подтягивать до уровня средней.

Отметим, что последние данные Национального статистического комитета свидетельствуют о том, что зарплата в пятьсот долларов сегодня сформировалась лишь в Минске. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в июне составила 819,3 рубля, рабочих и служащих – 819,3 рубля. Однако в некоторых регионах дела обстоят куда хуже: в Витебской области, например, средняя зарплата составляет 694,6 рублей. При этом в Беларуси есть специальности, зарплата на которых едва переваливает за 200 долларов в эквиваленте.

Чиновники, в отличие от президента, подтверждают, что доведение запрлат до 500 долларов или 1000 рублей идет медленно : где-то ее уже довели до красивой цифры, а где-то таким доходом и не пахнет. Отметим, что начала года власти повсеместно заявляли о планах довести среднюю по стране зарплату до 500 долларов в эквиваленте уже в этом году.