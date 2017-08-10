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Сроки сдвигаются: некоторые работники получат «по 500» только в 2018-2019 годах
11.08.2017 12:11 — Новости Экономики | БДГ
Александр Лукашенко хочет, чтобы средняя зарплата по предприятиям с низким заработком работников, составила 1000 рублей в 2018 году, или даже в 2019 году.
«Мы 1 тыс. рублей будем иметь, но это будет средняя зарплата. Есть предприятия, которые эту среднюю зарплату тянут вверх, это хорошо. Но половина, может, чуть меньше предприятий, где мы недотягиваем до этого уровня, и вообще там зарплата небольшая. За 2018-2019 годы, особенно за 2018 год, мы беремся за те предприятия, на которых мало зарабатывают, чтобы их подтянуть к 1 тыс. рублей», -
При этом Лукашенко высказал предположение, что при выполнении этих условий, средняя по стране зарплата может вырасти до полутора тысяч рублей, а вот вожделенную тысячу в качестве среднего по стране заработка следует закрепить уже к концу 2017 года, чтобы она внезапно не упала в начале 2018 года.
Лукашенко отметил, что в 2018 году самую низкую зарплату по стране надо подтягивать до уровня средней.
Отметим, что
Чиновники, в отличие от президента, подтверждают, что доведение запрлат до 500 долларов или 1000 рублей
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Александр Лукашенко хочет, чтобы средняя зарплата по предприятиям с низким заработком работников, составила 1000 рублей в 2018 году, или даже в 2019 году.
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