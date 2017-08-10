Лукашенко озвучил принцип нового декрета №3: лопату в зубы и работать

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Местным органам власти после выхода обновленного декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" будут в его рамках предоставлены самые широкие полномочия по привлечению граждан к трудовой деятельности, заявил в пятницу в Бресте президент Беларуси Александр Лукашенко.

Доработанный документ должны представить на рассмотрение главы государства уже к 1 октября. Планируется, что часть норм декрета будет переработана с учетом замечаний и предложений ведомств и президента.

"Вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может. И тех, которым надо лопату в зубы – и пошел работать", – цитирует БелТА слова Лукашенко.

Президент также предупредил, что потом на него не нужно будет обижаться.

По словам Лукашенко, власти на местах в решении соответствующих вопросов, регулируемых декретом, получат весьма широкие полномочия.

"Людей надо приучить к труду. Нельзя создавать так называемый класс безработных", – отметил глава государства, подчеркнув, что в Беларуси трудиться нужно всем гражданам.

При этом Лукашенко уточнил, что есть в республике люди, ни на какую работу не способные, но их привлекут к труду "специфическими методами".

Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" был принят в апреле 2015 года и распространил свое действие на все отношения с 1 января того года. По нормам декрета, граждане, не участвующие в финансировании госрасходов в течение более 183 дней в году, признавались плательщиками сбора в размере 20 базовых величин. От уплаты сбора был освобожден ряд категорий граждан. В марте 2017 года в Беларуси прошли массовые выступления против декрета, которые, в том числе, были организованы и белорусской оппозицией. После этого власти пообещали, что перечень категорий граждан, которые могут быть дополнительно освобождены от уплаты сбора, будет пересмотрен. Тогда же было принято решение о том, что действие декрета будет приостановлено: лица, которые трудоустроились в 2017 году, освобождаются от уплаты сбора за 2015-2016 годы, если в это время они официально нигде не работали.