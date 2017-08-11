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Лукашенко рассказал, при каких условиях зарплата достигнет 750 долларов

11.08.2017 22:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Брест поставил задачу подтянуть все зарплаты в стране до среднего уровня в тысячу рублей, прозвучало в эфире телеканала ОНТ.

Лукашенко рассказал, при каких условиях зарплата достигнет 750 долларов
© Sputnik/ Виктор Толочко
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"Есть половина, а, может, чуть меньше предприятий, где мы не дотягиваем до этого уровня и вообще зарплата небольшая. Поэтому 2018-2019 год мы беремся за эти нижние, те, кто мало зарабатывает. Чтобы мы в 18 году их подтянули уже к 500 долларам или тысяче рублей", — сказал Лукашенко.

В этой связи белорусский лидер вспомнил о работниках социальной сферы и культуры. Как только заплата низкооплачиваемых профессий подрастет, сказал он, поднимется и средняя зарплата по стране до полутора тысяч рублей или 750 долларов.

"У нас обычно социальные работники, культура всегда были обижены. Поэтому их надо будет в 18 году подтянуть до уровня средней", — подчеркнул президент.

При этом он добавил, что падения средней зарплаты в конце текущего года-начале следующего допустить ни в коем случае нельзя.

Лукашенко также подчеркнул, что при выполнении поставленной задачи есть возможность достичь средней зарплаты по стране в 750 долларов или полутора тысяч рублей.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Прежде чем это произойдет, до тысячи рублей повысят зарплату социальных работников и представителей сферы культуры.

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