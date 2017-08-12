Биткоин за ночь подорожал до $4 тыс.

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Курс самой популярной криптовалюты за ночь достиг исторического максимума в четыре тысячи долларов за единицу, свидетельствуют данные торговой площадки Coinmarketcap.com .



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперт: сможет ли биткоин со временем вытеснить национальную валюту

За последние 24 часа Bitcoin (BTC) подорожал на 10,52% и теперь его стоимость составляет 4020,22 тысячи долларов. А еще сутки назад криптовалюта торговалась по 3,7 тысячи долларов. Вместе с тем, Bitcoin Cash (BCH), наоборот, упал в цене на 4,34% — до 299,36 долларов.

Предыдущий рекорд биткоин побил неделю назад , преодолев отметку в три тысячи долларов.

В начале августа биткоин разделился на две отдельные валюты — Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCH) — из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по вопросу, связанному с программным обеспечением.