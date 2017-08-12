|
Биткоин за ночь подорожал до $4 тыс.
13.08.2017 13:00 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг — Sputnik. Курс самой популярной криптовалюты за ночь достиг исторического максимума в четыре тысячи долларов за единицу, свидетельствуют данные торговой площадки
© Sputnik / Виктор Толочко
За последние 24 часа Bitcoin (BTC) подорожал на 10,52% и теперь его стоимость составляет 4020,22 тысячи долларов. А еще сутки назад криптовалюта торговалась по 3,7 тысячи долларов. Вместе с тем, Bitcoin Cash (BCH), наоборот, упал в цене на 4,34% — до 299,36 долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сутки назад криптовалюта торговалась по цене 3,7 тысячи за единицу.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии