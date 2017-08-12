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Биткоин за ночь подорожал до $4 тыс.

13.08.2017 13:00 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 авг — Sputnik. Курс самой популярной криптовалюты за ночь достиг исторического максимума в четыре тысячи долларов за единицу, свидетельствуют данные торговой площадки Coinmarketcap.com.

Биткоин за ночь подорожал до тыс.
© Sputnik / Виктор Толочко
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За последние 24 часа Bitcoin (BTC) подорожал на 10,52% и теперь его стоимость составляет 4020,22 тысячи долларов. А еще сутки назад криптовалюта торговалась по 3,7 тысячи долларов. Вместе с тем, Bitcoin Cash (BCH), наоборот, упал в цене на 4,34% — до 299,36 долларов.

Предыдущий рекорд биткоин побил неделю назад, преодолев отметку в три тысячи долларов.

В начале августа биткоин разделился на две отдельные валюты — Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCH) — из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по вопросу, связанному с программным обеспечением.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Сутки назад криптовалюта торговалась по цене 3,7 тысячи за единицу.

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