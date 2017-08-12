Беларусь будет максимально развивать торговые отношения с Казахстаном

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Беларусь намерена максимально активизировать торгово-экономические связи с Казахстаном, сообщил премьер-министр Андрей Кобяков, выступая на открытии Национального дня Беларуси в рамках в рамках выставки "ЭКСПО-2017" в Астане, прозвучало в эфире телеканала ОНТ.



© Sputnik/ Андрей Качура День Беларуси на ЭКСПО-2017: визит Кобякова и космические перспективы

Глава правительства сообщил, что оба государства собираются заключить договор и программу взаимодействия до 2026 года.

"Хочу подчеркнуть, что значение выставок "ЭКСПО" и в том, что они являются площадкой, призванной укреплять дружбу и взаимопонимание между странами и народами", — отметил в своем выступлении Андрей Кобяков.

В Казахстане действует восемь совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования. Республика заинтересована не только в расширении линейки, но также и в наращивании объемов, прозвучало в эфире.

Основная тема выставки в 2017 году "Энергия будущего" отражается в Национальном павильоне страны, раскрывая научно-технический потенциал в области возобновляемых источников энергии.

Беларусь представила свои достижения в сферах энергосбережения, производства экологически чистой продукции, использования возобновляемых источников энергии, минимизации ущерба для природы от хозяйственной деятельности.