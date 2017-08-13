Инстаграм Медведева и будущее ЕАЭС: в Астане проходит Евразийский межправсовет

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в понедельник в столице Казахстана Астане. Белорусскую делегацию на встрече возглавляет премьер-министр страны Андрей Кобяков.



© Фото: пресс-служба выставки "ЭКСПО-2017" Беларусь будет максимально развивать торговые отношения с Казахстаном

В выходные Кобяков выступил на открытии Национального дня Беларуси в рамках выставки "ЭКСПО-2017" в Астане и подписал ряд документов с казахскими коллегами.

Белорусский интерес в Астане

Накануне на международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017" был белорусский день. В этом году выставка посвящена энергии будущего. Беларусь, оформляя Национальный павильон, постаралась быть созвучной заявленной теме и представила гостям форума свои достижения в сфере энергосбережения, показала новинки техники и оборудования, образцы экологически чистой продукции.

Белорусы, в частности, привезли в Астану оригинальный макет электробуса. И, по словам менеджера национальной компании "Астана ЭКСПО 2017" Саиды Жаркиновой, электробус вызвал большой интерес у посетителей выставки.



© Sputnik На выставке "Экспо 2017" представлен электробус

"Хочу подчеркнуть, что значение выставок "ЭКСПО" и в том, что они являются площадкой, призванной укреплять дружбу и взаимопонимание между странами и народами", — говорил Кобяков на открытии Национального дня Беларуси в рамках выставки "ЭКСПО-2017" в Астане.

Кобяков говорил на открытии о сотрудничестве и потенциале белорусско-казахских отношений. В настоящее время в Казахстане работают восемь совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования. И республика намерена наращивать линейку и объемы производства. По словам белорусского премьера, государства собираются заключить договор и программу взаимодействия до 2026 года.



© Фото: пресс-служба выставки "ЭКСПО-2017" Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на выставке "ЭКСПО-2017" в Астане

Ряд документов о сотрудничестве были подписаны уже в ходе нынешнего визита. В частности, стороны заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, а также соглашение о сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной палатой и Внешнеторговой палатой Казахстана.

Межправсовет

Помимо Кобякова, в заседании Евразийского межправительственного совета принимают участие главы правительств еще четырех государств — Казахстана, Армении, Киргизии и России, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев, как сообщает Sputnik Казахстан, накануне выложил в Инстаграмм фото ночной Астаны, а утром в понедельник встретился с президентом Нурсултаном Назарбаевым и обсудил с ним торгово-экономические вопросы.

Астана ночью Публикация от Дмитрий Медведев (@damedvedev) Авг 13 2017 в 1:35 PDT

Назарбаев перед началом заседания совета поприветствовал всех глав правительств.



Пресс-служба Президента РФ Президент Казахстана собирается посетить Беларусь

"Считаю, что мы двигались все это время в правильном направлении. Несмотря на имеющиеся вопросы, нам необходимо укреплять наш Евразийский экономический союз. Сейчас перед нами стоит задача, чтобы внутренние наши вопросы, взаимоотношения наших стран имели свое развитие и в будущем. Основная роль в этой работе отводится правительствам: решение экономических задач, урегулирование вопросов взаимодействия между государствами", — заявил он.

Подробнее о заседании Межправсовета в Астане читайте на Sputnik Казахстан>>

Общение премьер-министров Евразийского экономического сообщества началось со встречи в узком составе, затем продолжится в расширенном.

В повестке дня 13 вопросов. Особое внимание планируется уделить вопросам реализации цифровой повестки ЕАЭС, механизма прослеживаемости товаров, использования торговых площадок в электроэнергетике.

В ходе заседания также будет заслушана информация евразийской экономической комиссии о ходе согласования проекта Договора о пенсионном обеспечении граждан государств-членов ЕАЭС. Если этот договор вступит в силе, то граждане любой страны ЕАЭС смогут работать в любом другом государстве-члене сообщества без потери трудового стажа и пенсии. Будет обсуждаться также вопрос о взаимном признании национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одном государстве-члене ЕАЭС, для осуществления предпринимательской деятельности из территории другой страны ЕАЭС. Данный пункт повестки был инициирован армянской стороной.

Ожидается, что после заседания премьер-министры посетят казахстанский павильон "Нур-Алем" на выставке ЭКСПО-2017, а также национальные павильоны государств-членов ЕАЭС.