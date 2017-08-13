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Кочанова потребовала довести среднюю зарплату в Минске до $700

14.08.2017 13:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 авг — Sputnik. Среднюю зарплату в Минске к декабрю необходимо довести до уровня в 700 долларов в эквиваленте, заявила в понедельник на оперативном совещании в Мингорисполкоме глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова.

Кочанова потребовала довести среднюю зарплату в Минске до 0
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко рассказал, при каких условиях зарплата достигнет 750 долларов

Средняя зарплата по стране к концу этого года должна достичь отметки в тысячу рублей — этого от чиновников потребовал президент республики Александр Лукашенко еще в начале года. Уровень же средних заработков по Минску должен быть еще выше.

В столице средняя зарплата должна в декабре достичь 1385 рублей — порядка 700 долларов США в эквиваленте. "Надо не только выйти в декабре на этот параметр, но и удержать его", — заявила Кочанова, ее слова передает БелТА.

Сейчас средняя зарплата в Минске равняется 1143 рублям, а по стране — 820.

Глава Администрации президента пообещала "жесткий спрос" с руководителей столицы за невыполнение прогнозных показателей по зарплатам, инвестициям и трудоустройству на новые рабочие места.

По словам Кочановой, "все вопросы, которые касаются работы предприятий и организаций, вопросы, от которых зависит жизнь людей на территориях, должны решаться ответственно и оперативно". Акцентировала внимание она на роли глав районов в решении задач.

"Поставлена задача до 1 октября принять обновленный декрет № 3. Акцент переносится на местные органы власти. Вы должны отследить каждого человека, составить выверенные списки — предлагайте людям работу, помогайте им с трудоустройством", — сказала Кочанова.

 
Теги: Минск
 
 
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