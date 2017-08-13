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Кочанова требует довести зарплаты в Минске до 750 долларов
14.08.2017 15:03 — Новости Экономики | БДГ
На оперативном совещании в Мингорисполкоме глава администрации президента Наталья Кочанова потребовала довести зарплаты в столице до 750 долларов. ранее такую цифру уже озвучивал Александр Лукашенко.
Наталья Кочанова отметила, что с руководителей предприятий будет жесткий спрос за необсепечение прогнозных показателей по трудоустройству на новые рабочие места, привлечению инвестиций и росту зарплаты.
“Прогнозные показатели в столице должны быть обеспечены, следует предпринять для этого все необходимые меры”, — заявила Наталья Кочанова на оперативном совещании, прошедшем в понедельник в минской мэрии.
Она также добавила, что руководители “должны отследить каждого человека, составить выверенные списки — предлагайте людям работу, помогайте им с трудоустройством”.
Наталья Кочанова также отметила, что уровень зарплаты в 1385 рублей необходимо не только достичь, но и удержать. Причем по Минску такая зарплата кажется чиновникам вполне достижимой.
Напомним, что на прошлой неделе Александр Лукашенко
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На оперативном совещании в Мингорисполкоме глава администрации президента Наталья Кочанова потребовала довести зарплаты в столице до 750 долларов. ранее такую...
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