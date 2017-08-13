Кочанова требует довести зарплаты в Минске до 750 долларов

На оперативном совещании в Мингорисполкоме глава администрации президента Наталья Кочанова потребовала довести зарплаты в столице до 750 долларов. ранее такую цифру уже озвучивал Александр Лукашенко.

Наталья Кочанова отметила, что с руководителей предприятий будет жесткий спрос за необсепечение прогнозных показателей по трудоустройству на новые рабочие места, привлечению инвестиций и росту зарплаты.

“Прогнозные показатели в столице должны быть обеспечены, следует предпринять для этого все необходимые меры”, — заявила Наталья Кочанова на оперативном совещании, прошедшем в понедельник в минской мэрии.

Она также добавила, что руководители “должны отследить каждого человека, составить выверенные списки — предлагайте людям работу, помогайте им с трудоустройством”.

Наталья Кочанова также отметила, что уровень зарплаты в 1385 рублей необходимо не только достичь, но и удержать. Причем по Минску такая зарплата кажется чиновникам вполне достижимой.

Напомним, что на прошлой неделе Александр Лукашенко высказал предположение, что при выполнении ряда условий, средняя по стране зарплата может вырасти до полутора тысяч рублей, а вот вожделенную тысячу в качестве среднего по стране заработка следует закрепить уже к концу 2017 года, чтобы она внезапно не упала в начале 2018 года.