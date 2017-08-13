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Лишь 1,6% вакансий в Минске отвечают требованиям Кочановой

14.08.2017 16:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 авг — Sputnik. Из двенадцати с половиной тысяч вакансий в столице лишь немногим более двух сотен превышают 1385 рублей, свидетельствуют данные республиканского банка вакансий Минтруда.

Лишь 1,6% вакансий в Минске отвечают требованиям Кочановой
© Sputnik / Виктор Толочко
Кочанова потребовала довести среднюю зарплату в Минске до $700

Глава Администрации президента Наталья Кочанова в понедельник потребовала довести уровень средней зарплаты по Минску к декабрю до уровня в 1385 рублей, или 700 долларов в эквиваленте. На данный момент средний заработок минчан составляет 1143 рубля (чуть меньше 600 долларов).

Из 12585 вакансий, открытых в столице, лишь 204 обещают зарплату от 1385 рублей. Таким образом, на уровень требуемой зарплаты могут рассчитывать лишь соискатели 1,6% вакансий.

Например, в Минске требуются 490 врачей, максимальная зарплата — у замглавврача, чуть более 1500 рублей. Требуются также 135 учителей, тут максимальный заработок обещают в частной школе — 1100 рублей. Необходимы также столице 364 продавца с максимальной зарплатой в 900 рублей и более 500 инженеров, с максимальной зарплатой в несколько тысяч долларов для IT-специалиста.

Средний уровень зарплаты в Беларуси пока составляет немногим более 800 рублей, однако к концу года президент республики Александр Лукашенко требует довести этот уровень до пятисот долларов в эквиваленте (1000 рублей), а в перспективе — и до полутора тысяч.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Администрации президента потребовала довести среднюю зарплату по столице до 700 долларов к декабрю, Sputnik выяснил, реально ли уложиться в этот срок.

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