Лишь 1,6% вакансий в Минске отвечают требованиям Кочановой

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Из двенадцати с половиной тысяч вакансий в столице лишь немногим более двух сотен превышают 1385 рублей, свидетельствуют данные республиканского банка вакансий Минтруда.



© Sputnik / Виктор Толочко Кочанова потребовала довести среднюю зарплату в Минске до $700

Глава Администрации президента Наталья Кочанова в понедельник потребовала довести уровень средней зарплаты по Минску к декабрю до уровня в 1385 рублей, или 700 долларов в эквиваленте. На данный момент средний заработок минчан составляет 1143 рубля (чуть меньше 600 долларов).

Из 12585 вакансий, открытых в столице, лишь 204 обещают зарплату от 1385 рублей. Таким образом, на уровень требуемой зарплаты могут рассчитывать лишь соискатели 1,6% вакансий.

Например, в Минске требуются 490 врачей, максимальная зарплата — у замглавврача, чуть более 1500 рублей. Требуются также 135 учителей, тут максимальный заработок обещают в частной школе — 1100 рублей. Необходимы также столице 364 продавца с максимальной зарплатой в 900 рублей и более 500 инженеров, с максимальной зарплатой в несколько тысяч долларов для IT-специалиста.

Средний уровень зарплаты в Беларуси пока составляет немногим более 800 рублей, однако к концу года президент республики Александр Лукашенко требует довести этот уровень до пятисот долларов в эквиваленте (1000 рублей), а в перспективе — и до полутора тысяч.