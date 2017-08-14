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Внешняя торговля Беларуси: покупаем товаров больше, чем продаем

14.08.2017 22:22 — Новости Экономики | БДГ  
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Белстат отчитался об итогах внешней торговли Беларуси за январь-июнь текущего года. Во внешнеторговом обороте импорт оказался выше экспорта, дефицит внешней торговли превысил 2 млрд долларов.

По информации Национального статистического комитета, за первое полугодие внешнеторговый оборот составил 29,0 млрд долларов, из которых 13,5 пришлись на экспорт, а 15,5 - на импорт в страну товаров.

К уровню аналогичного периода прошлого года из расчета в текущих ценах, оборот внешней торговли товарами составил 20,5% (21,3% - экспорт, 19,8% - импорт). По итогам января – июня 2017 г. экспорт товаров в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 3,2%, импорт – на 9,9% при росте средних цен экспорта на 17,5%, импорта – на 9%.

Отметим, что по итогам первого квартала Беларусь выходила на положительное сальдо внешней торговли, однако речь шла о товарах и услугах. Так, по данным Белстат, сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси в январе-апреле сложилось положительное в размере 120,5 млн долларов.

Что касается внешней торговли товарами, то здесь оборот на протяжении года был не в пользу экспорта: по итогам первого квартала дефицит сложился на уровне 1 млрд долларов, сильно ускорившись по итогам апреля (минус 529,5 млн долларов), в мае оно составило минус 213,1 млн, в июне - минус 258,7 млн долларов. 

При этом дефицит торговли товарами с Россией сложился за полгода в размере 2,8 млрд долларов, с остальными странами СНГ динамика была положительной: Беларусь наторговала 1,4 млрд долларов “в плюс”. Дефицит торговли товарами сложился также и соцстранами вне СНГ, он по итогам полугодия составил минус 631,5 млн долларов.

Напомним, что внешнеторговый товарооборот Беларуси за 2016 год составил в денежном выражении 50,99 млрд долларов, что на 10,5% меньше, чем было в 2015-м. Но в последний месяц отчетного года оборот заметно вырос: в декабре 2016-го он составил 4,94 млрд, что на 4 % больше, чем было в декабре 2015-го, и на 9,3 % - чем в ноябре.

 
 
 
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Белстат отчитался об итогах внешней торговли Беларуси за январь-июнь текущего года. Во внешнеторговом обороте импорт оказался выше экспорта, дефицит внешней...

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