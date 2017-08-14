ШДМ уменьшилась на 2,4% за июль

Широкая денежная масса в Беларуси за июль сократилась на 2,4%, при этом объем наличных денег в обороте вырос.

Как сообщает Национальный банк Беларуси, ШДМ, включающая наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 августа составила 35,424 млрд рублей.

Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за июль увеличился до 2,13 млрд рублей, или примерно на 1,7%. Активная рублевая денежная масса (денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте: средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), - в июле уменьшилась на 3,2% и составила 5,9 млрд рублей.

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 августа составил 11,475 млрд рублей, уменьшившись за июль на 5,1%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за июль снизился до 178,5 млн рублей, или на 3,6%. Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные и условные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 августа составила 11,653 млрд рублей и уменьшилась за прошлый месяц на 5,1%. Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за июль уменьшился до 2,26 млрд рублей, или на 0,7%