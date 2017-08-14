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Бизнесмены смогут подать иски в суды в Беларуси через Интернет
15.08.2017 12:54 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 авг — Sputnik. Верховный суд Беларуси запускает новые электронные сервисы, белорусское бизнес-сообщество теперь сможет подавать иски в экономические суды через Интернет.
Анонсировал новые электронные сервисы в области судопроизводства первый заместитель Председателя Верховного Суда Валерий Калинкович на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности судов общей юрисдикции в первом полугодии 2017 года менее месяца назад.
© Sputnik/ Роман Шантар
"В рамках развития Интернет-портала судов общей юрисдикции введены 15 августа введены в тестовую эксплуатацию два электронных сервиса — "Банк данных судебных постановлений" и "Электронное судопроизводство", — сообщила Sputnik во вторник пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова.
По ее словам, кроме этого на официальном интернет-портале Верховного суда модернизирован действующий сервис "Расписание судебных заседаний".
Она пояснила, что. К примеру, с запуском сервиса "Электронное судопроизводство" субъекты хозяйствования смогут через Интернет подать иск, заявление. "Это сэкономит и время, и деньги", отметила пресс-секретарь.
Кроме этого, на сайте Верховного суда будет размещена база данных судебных постановлений, содержащий все резолютивные части решений по делам, рассмотренным экономическими судами. Доступ к банку данных будет бесплатным для всех авторизированных пользователей официального портала системы судов общей юрисдикции, отметила Ляскова.
По ее словам, также на сайте будет расписание всех судебных заседаний, которые проходят в Верховном Суде, областных судах и Минском городском суде, экономических судах областей и Минска.
Как ранее заявлял на пресс-конференции Калинкович, электронное судопроизводство, внедряемое этим летом, позволит участникам процесса дистанционно подавать в экономические суды практически любой процессуальный документ: заявление, ходатайство по делу, которое находится в производстве, — их не потребуется в последующем дублировать на бумажном носителе.
"Мы придаем очень большое значение внедрению в организацию работы судов и судопроизводство современных информационных технологий. Это направление нашей деятельности будет улучшать свое развитие и дальше", — отметил Калинкович.
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Судебная система Беларуси переходит на электронное судопроизводство, в открытом доступе будет расписание судебных процессов.
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