Бизнесмены смогут подать иски в суды в Беларуси через Интернет

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Верховный суд Беларуси запускает новые электронные сервисы, белорусское бизнес-сообщество теперь сможет подавать иски в экономические суды через Интернет.

Анонсировал новые электронные сервисы в области судопроизводства первый заместитель Председателя Верховного Суда Валерий Калинкович на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности судов общей юрисдикции в первом полугодии 2017 года менее месяца назад.



© Sputnik/ Роман Шантар Калинкович о взятках, оправдательных приговорах и белверсии портала

"В рамках развития Интернет-портала судов общей юрисдикции введены 15 августа введены в тестовую эксплуатацию два электронных сервиса — "Банк данных судебных постановлений" и "Электронное судопроизводство", — сообщила Sputnik во вторник пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова.

По ее словам, кроме этого на официальном интернет-портале Верховного суда модернизирован действующий сервис "Расписание судебных заседаний".

Она пояснила, что. К примеру, с запуском сервиса "Электронное судопроизводство" субъекты хозяйствования смогут через Интернет подать иск, заявление. "Это сэкономит и время, и деньги", отметила пресс-секретарь.

Кроме этого, на сайте Верховного суда будет размещена база данных судебных постановлений, содержащий все резолютивные части решений по делам, рассмотренным экономическими судами. Доступ к банку данных будет бесплатным для всех авторизированных пользователей официального портала системы судов общей юрисдикции, отметила Ляскова.

По ее словам, также на сайте будет расписание всех судебных заседаний, которые проходят в Верховном Суде, областных судах и Минском городском суде, экономических судах областей и Минска.

Как ранее заявлял на пресс-конференции Калинкович, электронное судопроизводство, внедряемое этим летом, позволит участникам процесса дистанционно подавать в экономические суды практически любой процессуальный документ: заявление, ходатайство по делу, которое находится в производстве, — их не потребуется в последующем дублировать на бумажном носителе.

"Мы придаем очень большое значение внедрению в организацию работы судов и судопроизводство современных информационных технологий. Это направление нашей деятельности будет улучшать свое развитие и дальше", — отметил Калинкович.