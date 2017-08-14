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Минфин разместит облигации на 50 млн долларов

15.08.2017 13:30 — Новости Экономики | БДГ  
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Министерство финансов сообщило о намернии разместить на БВФБ очередной выпуск облигаций.

По информации ведомства, с 21 августа по 27 декабря этого года на Белорусской валютно-фондовой бирже будет размещен 244 выпуск облигаций для физических лиц, номинированных в долларах США, со сроком обращения 5,2 года и доходностью 4,4% годовых. Номинальная стоимость облигации установлена равной 1 тыс. долларов, объем их выпуска составляет 50 млн долларов, дата погашения — 4 ноября 2022 года.

Минфин также разместил 5 июня 243 выпуск облигаций номиналом в 1 тыс. долларов, а срок обращения — 1 978 дней. Объем их размещения составлял 50 млн долларов, а доходность — 5,5% годовых. Любопытно, что погашаться они будут в тот же день, что и облигации 244-го выпуска, то есть 4 ноября 2022 года. Облигации были реализованы уже к 9 июня.

За январь-июль текущего года он разместил на внутреннем рынке Беларуси государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте, на сумму 351,9 млн долларов и 51 млн евро. 

 
 
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Министерство финансов сообщило о намернии разместить на БВФБ очередной выпуск облигаций.

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