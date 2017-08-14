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Зарплаты врачей и учителей в Беларуси поднимут до 800 рублей
15.08.2017 15:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 авг – Sputnik. Зарплаты педагогов и врачей до конца текущего года доведут до среднего показателя в 800 рублей, заявил журналистам во вторник вице-премьер Беларуси Василий Жарко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Вице-премьер и глава Минобразования Игорь Карпенко обсудили во вторник с президентом республики Александром Лукашенко вопросы развития сферы образования. Помимо связанных со средним и высшим образованием вопросов подняли на обсуждении и тему зарплат бюджетников в социальной сфере.
"Зарплата педагога, как и зарплата врача, должна быть достойной – и задачу президент поставил. Она должна быть выполнена и в этом, и в следующем году. В этом году у нас планируется 800 рублей в среднем по отрасли", – сказал Жарко.
Он также уточнил, что данного уровня в республике планируется достичь к концу текущего года. "В следующем году зарплата должна быть выше", – приводит
В целом по республике до конца этого года президент требует поднять уровень средней зарплаты до тысячи рублей (500 долларов США в эквиваленте). По Минску же требуют более существенного его увеличения – до 700 долларов.
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Президент на совещании во вторник потребовал повысить зарплаты у бюджетников в социальной сфере.
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