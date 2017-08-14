ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зарплаты врачей и учителей в Беларуси поднимут до 800 рублей

15.08.2017 15:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 авг – Sputnik. Зарплаты педагогов и врачей до конца текущего года доведут до среднего показателя в 800 рублей, заявил журналистам во вторник вице-премьер Беларуси Василий Жарко.

Зарплаты врачей и учителей в Беларуси поднимут до 800 рублей
© Sputnik / Виктор Толочко
Кочанова потребовала довести среднюю зарплату в Минске до $700

Вице-премьер и глава Минобразования Игорь Карпенко обсудили во вторник с президентом республики Александром Лукашенко вопросы развития сферы образования. Помимо связанных со средним и высшим образованием вопросов подняли на обсуждении и тему зарплат бюджетников в социальной сфере.

"Зарплата педагога, как и зарплата врача, должна быть достойной – и задачу президент поставил. Она должна быть выполнена и в этом, и в следующем году. В этом году у нас планируется 800 рублей в среднем по отрасли", – сказал Жарко.

Он также уточнил, что данного уровня в республике планируется достичь к концу текущего года. "В следующем году зарплата должна быть выше", – приводит БелТА слова вице-премьера.

В целом по республике до конца этого года президент требует поднять уровень средней зарплаты до тысячи рублей (500 долларов США в эквиваленте). По Минску же требуют более существенного его увеличения – до 700 долларов.

Лукашенко рассказал, при каких условиях зарплата достигнет 750 долларов>>

Обзор вакансий: только 2,5% учителей обещают зарплату в тысячу>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент на совещании во вторник потребовал повысить зарплаты у бюджетников в социальной сфере.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Активистка Femen, оголившая грудь перед Лукашенко, пришла на суд в костюме аборигена и с копьем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика