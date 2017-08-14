Вторая по величине немецкая авиакомпания Air Berlin стала банкротом

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Авиакомпания Air Berlin, являющаяся вторым по величине авиаперевозчиком в Германии, запустила во вторник процедуру банкротства, передает Sputnik Deutschland .



© Sputnik/ Роман Шантар Начато производство по делу о банкротстве "Мотовело"

Такое решение, по информации агентства, было принято после отказа главного акционера, компании Etihad из ОАЭ, предоставить Air Berlin финансовую поддержку.

Профсоюз работников сферы общественных услуг Германии начал переговоры с авиакомпанией Lufthansa по продаже некоторых структур авиаперевозчика и переводу части персонала обанкротившейся компании.

В эфире немецкого телеканала N24 глава Минтранса ФРГ Александер Добриндт заявил, что власти страны выделят Air Berlin около 150 миллионов евро для выполнения обязательств перед пассажирами.

Air Berlin была основана в 1978 году и является вторым по величине авиаперевозчиком в ФРГ. Штат сотрудников насчитывает более 8,5 тысяч человек.