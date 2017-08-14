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Вторая по величине немецкая авиакомпания Air Berlin стала банкротом
15.08.2017 16:36 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 авг — Sputnik. Авиакомпания Air Berlin, являющаяся вторым по величине авиаперевозчиком в Германии, запустила во вторник процедуру банкротства, передает
© Sputnik/ Роман Шантар
Такое решение, по информации агентства, было принято после отказа главного акционера, компании Etihad из ОАЭ, предоставить Air Berlin финансовую поддержку.
Профсоюз работников сферы общественных услуг Германии начал переговоры с авиакомпанией Lufthansa по продаже некоторых структур авиаперевозчика и переводу части персонала обанкротившейся компании.
В эфире немецкого телеканала N24 глава Минтранса ФРГ Александер Добриндт заявил, что власти страны выделят Air Berlin около 150 миллионов евро для выполнения обязательств перед пассажирами.
Air Berlin была основана в 1978 году и является вторым по величине авиаперевозчиком в ФРГ. Штат сотрудников насчитывает более 8,5 тысяч человек.
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Власти Германии выделят авиаперевозчику сумму, необходимую для выполнения обязательств перед пассажирами.
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