﻿ Эксперт: ЕАЭС является драйвером роста национальных экономик. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперт: ЕАЭС является драйвером роста национальных экономик

16.08.2017 13:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 авг — Sputnik. На заседании межправсовета ЕАЭС в Казахстане обсудили два блока вопросов, которые касаются социальной и экономической политики, заявил в ходе видеомоста в МПЦ Sputnik заместитель директора Института общественной политики партии "Нур Отан" Владимир Тельнов.

Эксперт: ЕАЭС является драйвером роста национальных экономик
Sputnik
Что обсуждали премьеры стран ЕАЭС на заседании совета в Астане

По его словам, впервые за последние годы встреча премьеров на межправительственном заседании ЕАЭС в Казахстане проходила на фоне оживления всех экономик стран, входящих в союз. Отсюда и рост взаимного товарооборота, за полгода он вырос более чем на четверть по отношению к соответсвующему периоду прошлого года.

"Евразийский экономический союз — один из драйверов нашего общего роста и роста национальных экономик. Он способствует устойчивости этого роста. Положительная динамика охватает все большее количество отраслей экономики", — констатировал Владимир Тельнов.

Среди ключевых вопросов, которые обсуждались в ходе заседания в Астане казахстанский эксперт отметил, что важнейшими стали темы социального и пенсионного обеспечения в рамках союза.

Также обсуждались вопросы создания общего энергетического рынка, а также различные аспекты транспортного блока и развитие цифровой экономики.

Владимир Тельнов сказал, что следующее заседание межправительственного совета ЕАЭС пройдет в октябре в столице Армении.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В течение первой половины года наблюдается рост взаимного товарооборота и ВВП стран, входящих в ЕАЭС.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Один из обвиняемых по делу топ-менеджеров Беларусбанка: Никаким фирмам содействия никогда не оказывал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика