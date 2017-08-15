Эксперт: ЕАЭС является драйвером роста национальных экономик

МИНСК, 16 авг — Sputnik. На заседании межправсовета ЕАЭС в Казахстане обсудили два блока вопросов, которые касаются социальной и экономической политики, заявил в ходе видеомоста в МПЦ Sputnik заместитель директора Института общественной политики партии "Нур Отан" Владимир Тельнов.



Sputnik Что обсуждали премьеры стран ЕАЭС на заседании совета в Астане

По его словам, впервые за последние годы встреча премьеров на межправительственном заседании ЕАЭС в Казахстане проходила на фоне оживления всех экономик стран, входящих в союз. Отсюда и рост взаимного товарооборота, за полгода он вырос более чем на четверть по отношению к соответсвующему периоду прошлого года.

"Евразийский экономический союз — один из драйверов нашего общего роста и роста национальных экономик. Он способствует устойчивости этого роста. Положительная динамика охватает все большее количество отраслей экономики", — констатировал Владимир Тельнов.

Среди ключевых вопросов, которые обсуждались в ходе заседания в Астане казахстанский эксперт отметил, что важнейшими стали темы социального и пенсионного обеспечения в рамках союза.

Также обсуждались вопросы создания общего энергетического рынка, а также различные аспекты транспортного блока и развитие цифровой экономики.

Владимир Тельнов сказал, что следующее заседание межправительственного совета ЕАЭС пройдет в октябре в столице Армении.