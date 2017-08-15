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Путин объяснил, на каких условиях в Беларусь будет поставляться нефть

16.08.2017 14:04 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 авг — Spuntik. Вопрос поставок российской  нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы был поднят на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России.

Глава РЖД Олег Белозеров доложил президенту РФ Владимиру путину Путину об отказе белорусские НПЗ отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры.

"По нефтеналиву мы дали 50-процентную скидку для перевозки с белорусских заводов, но белорусские заводы пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в республики Прибалтики", — сказал Белозеров.

Свою позицию белорусские производители объясняют наличием долгосрочных контрактов.

"Мы ведем дискуссию, они говорят, что у них долгосрочные контракты на эту тему заключены, но мы стараемся выстраивать с ними диалог", — отметил глава РЖД.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обсудить этот вопрос в более широком формате и предложил увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с транспортировкой выработанных нефтепродуктов через Россию.

"Ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры", — сказал Путин на совещании.

 
Теги: Минск
 
 
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Поставки российской нефти на белорусские НПЗ снова обсуждаются на самом высоком государственном уровне.

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