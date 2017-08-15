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Рахимов: ЕАЭС – безусловный лидер по углеводородной и ядерной мощи

16.08.2017 15:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 авг — Sputnik. Вопрос создания общего рынка электроэнергии в ЕАЭС является одним из важнейших, заявил в ходе видеомоста в МПЦ Sputnik председатель комитета Торгово-промышленной палаты Кыргызстана, советник министра экономики Кубат Рахимов.

Рахимов: ЕАЭС – безусловный лидер по углеводородной и ядерной мощи
© Sputnik Болат Шайхинов
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По его словам, уже к лету 2019 года должен быть создан общий рынок электроэнергии в ЕАЭС.

"Евразийский экономический союз — это энергетическая интеграция. По своей совокупной углеводородной и ядерной мощи ЕАЭС безусловный лидер", — констатировал кыргызский эксперт.

Рахимов обратил внимание, что рынок ЕАЭС характеризуется профицитом электроэнергии, который составляет порядка 30 гВат. Поэтому необходимо внимательно отнестись к такому проекту Всемирного банка, как CASA-1000.

По словам эксперта, проект подразумевает переброску электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в направлении Афганистана и Пакистана.

"Назрела ситуация, когда Россия и Казахстан со своими избыточными мощностями по выработке электроэнергии могут смело подключаться к этому энергопроекту", — уверен Кубат Рахимов.

Советник министра убежден, что по линии Сибирь — Центральная Азия — Южная Азия может пройти энергомост, а избыток электроэнергии в Сибири покроет существующий дефицит в Кыргызстане.

 
Теги: Минск
 
 
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Общий рынок ЕАЭС характеризуется профицитом электроэнергии, который составляет порядка 30 гВат.

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