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ВВП Беларуси семь месяцев вырос всего на 1,1%
16.08.2017 19:05 — Новости Экономики | БДГ
По информации Белстата, в январе-июле 2017 года валовой внутренний продукт составил Br56,7 млрд, увеличившись на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В данных Национального статистического комитета отмечается, что объем промышленного производства за январь-июль вырос на 6% до Br50,8 млрд. Объем сельхозпроизводства сократился на 4,9% до Br7 млрд.
Напомним, валовой внутренний продукт вырос за январь-апрель
Отметим, что Всемирный банк
По официальному прогнозу властей, по итогам этого года от экономики ждут роста в 1,7%.
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По информации Белстата, в январе-июле 2017 года валовой внутренний продукт составил Br56,7 млрд, увеличившись на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
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