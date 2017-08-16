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ВВП Беларуси семь месяцев вырос всего на 1,1%

16.08.2017 19:05 — Новости Экономики | БДГ  
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По информации Белстата, в январе-июле 2017 года валовой внутренний продукт составил Br56,7 млрд, увеличившись на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В данных Национального статистического комитета отмечается, что объем промышленного производства за январь-июль вырос на 6% до Br50,8 млрд. Объем сельхозпроизводства сократился на 4,9% до Br7 млрд.

Напомним, валовой внутренний продукт вырос за январь-апрель на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что Всемирный банк прогнозирует Беларуси падение ВВП в этом году на 0,4%. О рецессии говорят в прогнозе также в Европейском банке реконструкции и развития: там прогнозируют рецессию в Беларуси в 2017 году на уровне 0,5%. Международный валютный фонд в World Economic Outlook за апрель, прогнозирует, что белорусская экономика по итогам года покажет падение на 0,8%.

По официальному прогнозу властей, по итогам этого года от экономики ждут роста в 1,7%.

 
 
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По информации Белстата, в январе-июле 2017 года валовой внутренний продукт составил Br56,7 млрд, увеличившись на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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