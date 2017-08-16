Топузидис: власти выгодно, чтобы в Беларуси развивался бизнес

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Известный белорусский бизнесмен, председатель совета директоров ООО "Табак-инвест" и владелец сети гипермаркетов "Корона" Павел Топузидис уверен, что документ о либерализации бизнеса будет готов к 1 октября, как этого потребовал президент.



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Александр Лукашенко поручил подготовить к октябрю 2017 года пакет документов, которые снимут административные барьеры и процедуры, мешающие работать бизнесменам.

"Документ к 1 октября будет готов. Это будет системный документ, рабочая группа активно над ним работает", — заявил он в интервью телепрограмме "Крупным планом" на телеканале "Беларусь 1".

Бизнесмен отметил, что документом вносится "целое изменение в законодательство по либерализации работы бизнеса, чтобы бизнес мог себя чувствовать уверенно в свободном плавании".

При этом Топузидис подчеркнул, что основной вопрос, который касается процесса либерализации правил ведения бизнеса в стране, — кто будет нести ответственность и контроль. "Потому большая часть контроля переносится на сам бизнес", — отметил он.

Топузидис также подчеркнул, что с течением времени меняется отношение власти к бизнесу, при этом власть понимает, что она должна быть в большей степени регулятором законодательства в сфере предпринимательства.

"Во многих странах станах мира есть союзы предпринимателей и внутри этих союзов разрабатываются правила работы, а государство не имеет отношения к формированию этих правил", — сказал он.

Бизнесмен считает, что либерализация законодательства в сфере предпринимательства "нужна для того, чтобы больше людей приходило в бизнес, а контроль государства за бизнесом всегда должен быть".

При этом Топузидис заявил, что Беларусь, формируя законодательство в сфере бизнеса, должна учиться у других стран, но не копировать чужой опыт в этой сфере.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в белорусском обществе "предпринимательская готовность", бизнесмен ответил: "Наши люди не только способны, но и давно уже готовы развивать бизнес".

"Мы должны дать людям посыл — занимайтесь бизнесом, не бойтесь, а государство вам в этом поможет", — сказал Топузидис.

Он также считает, что белорусской власти очень выгодно, чтобы бизнес в стране развивался. По его мнению, Беларуси нужно представлять себя в выгодном свете, чтобы быть привлекательной для иностранных инвесторов.