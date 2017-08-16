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Google ночью купила белорусский IT-стартап. Впервые

17.08.2017 10:42 — Новости Экономики | БДГ  
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Всемирно известная корпорация Google в четверг ночью купила белорусскую IT-компанию AIMatter.

Сделка названа исторической для белорусской IT-индустрии.

«Мы рады сообщить, что команда присоединяется к Google», – отмечается на сайте AIMatter.

Как сообщает сайт TechCrunch, компании начали переговоры о покупке еще в мае. Детали сделки и сумма не разглашаются.

Владельцами компании AIMatter являются Юрий Мельничек и Юрий Гурский. Их стартап – приложение Fabby позволяет обрабатывать селфи, меняя в нем фон фотографий. 

«Насколько я знаю, это первый случай, когда IT-компания уровня Google покупает компанию из Беларуси, а не интеллектуальную собственность или аффилированную компанию в другой юрисдикции», – сказал Мельничек в интервью TUT.BY.

 
 
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Всемирно известная корпорация Google в четверг ночью купила белорусскую IT-компанию AIMatter. Сделка названа исторической для белорусской IT-индустрии.

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