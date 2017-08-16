Google ночью купила белорусский IT-стартап. Впервые

Всемирно известная корпорация Google в четверг ночью купила белорусскую IT-компанию AIMatter.

Сделка названа исторической для белорусской IT-индустрии.

«Мы рады сообщить, что команда присоединяется к Google», – отмечается на сайте AIMatter.

Как сообщает сайт TechCrunch, компании начали переговоры о покупке еще в мае. Детали сделки и сумма не разглашаются.

Владельцами компании AIMatter являются Юрий Мельничек и Юрий Гурский. Их стартап – приложение Fabby позволяет обрабатывать селфи, меняя в нем фон фотографий.