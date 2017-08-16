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"Белмедпрепараты" попросили госпрограмму по фармотрасли

17.08.2017 13:12 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг – Sputnik. Крупнейший государственный производитель лекарств РУП "Белмедпрепараты" попросил разработать государственную программу по фармацевтической отрасли, предает корреспондент Sputnik.

"Белмедпрепараты" попросили госпрограмму по фармотрасли
© Sputnik/
Начальник управления Минздрава – о качестве белорусских лекарств

Государственный фармхолдинг на базе департамента по фармпромышленности Минздрава будет создан к 1 сентября и объединит крупнейших производителей лекарств в Беларуси. Для развития отрасли необходимы и иные шаги, заявил в четверг гендиректор "Белмедпрепаратов" Павел Коховец. 

"Мы должны иметь государственную программу с финансированием, как с деревообработкой, в которую вложили около миллиарда долларов, а потом оказалось, что это вложение неэффективно", – заявил Коховец. 

По словам топ-менеджера, для деревообработки не нужно больших усилий – "вырастил деревья, повалил, распилил, продал по три копейки".

В то же время, Коховец привел пример с финансированием фармпромышленности. "В рамках подписанного 174-го указа очень незначительную сумму предусмотрели для нас, и то возвратных средств. Мы все деньги получили, прекрасно их вложили и вышли на высокие результаты", – добавил Коховец. 

Глава компании уверен, что государственная программа по финансированию отрасли была бы перспективна и помогла бы республике получить большую выгоду.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный директор предприятия уверен, что программа по лекарствам будет государству выгоднее, чем по деревообработке.

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