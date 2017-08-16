Белорусский экспорт лекарств в Россию оказался под угрозой

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Белорусский экспорт лекарственных препаратов в Россию оказывается под угрозой, заявил в четверг гендиректор РУП "Белмедпрепараты" Павел Коховец.

Как говорят чиновники, более 70% всех упаковок лекарств в Беларуси — отечественного производства, в финансовом выражении доля белорусских лекарств практически приближается к 53%.

По признанию руководителя крупнейшего в Беларуси фармпредприятия, сейчас возникают вопросы по экспорту — в частности, в Россию.

"Например, в России предусмотрена госпрограмма по развитию фарминдустрии, и у нас появилась серьезная конкуренция на российском рынке. Вот прямо сегодня пришла информация — под угрозой квартальная заявка на 900 тысяч долларов", — рассказал Коховец.

Сейчас на российском рынке конкурируют только государственные белорусские производители, однако и количество собственно российских предприятий растет. Многие регистрируют свои препараты в Беларуси.

"У нас российские производители зарегистрировали 348 именований своих лекарств, скоро эта цифра может вырасти и до полутора тысяч. Очень сложно конкурировать", — отметил он.

Возникают иногда вопросы и по экспорту белорусских лекарств в ряд стран. Например, в Сирию и Ирак. "Конкурсы поставки выиграны с той же Сирией на миллион евро, но поставлять мы пока не можем — там денег нет", — признал Коховец.

Несмотря на отсутствие средств, отметил Коховец, даже в Сирии или Ираке требуют от белорусских лекарств наличия международных лицензий, которые регулярно необходимо продлять, а их получение является дорогостоящей процедурой.