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Белорусский экспорт лекарств в Россию оказался под угрозой
17.08.2017 13:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг — Sputnik. Белорусский экспорт лекарственных препаратов в Россию оказывается под угрозой, заявил в четверг гендиректор РУП "Белмедпрепараты" Павел Коховец.
Как говорят чиновники, более 70% всех упаковок лекарств в Беларуси — отечественного производства, в финансовом выражении доля белорусских лекарств практически приближается к 53%.
По признанию руководителя крупнейшего в Беларуси фармпредприятия, сейчас возникают вопросы по экспорту — в частности, в Россию.
"Например, в России предусмотрена госпрограмма по развитию фарминдустрии, и у нас появилась серьезная конкуренция на российском рынке. Вот прямо сегодня пришла информация — под угрозой квартальная заявка на 900 тысяч долларов", — рассказал Коховец.
Сейчас на российском рынке конкурируют только государственные белорусские производители, однако и количество собственно российских предприятий растет. Многие регистрируют свои препараты в Беларуси.
"У нас российские производители зарегистрировали 348 именований своих лекарств, скоро эта цифра может вырасти и до полутора тысяч. Очень сложно конкурировать", — отметил он.
Возникают иногда вопросы и по экспорту белорусских лекарств в ряд стран. Например, в Сирию и Ирак. "Конкурсы поставки выиграны с той же Сирией на миллион евро, но поставлять мы пока не можем — там денег нет", — признал Коховец.
Несмотря на отсутствие средств, отметил Коховец, даже в Сирии или Ираке требуют от белорусских лекарств наличия международных лицензий, которые регулярно необходимо продлять, а их получение является дорогостоящей процедурой.
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В условиях работы государственной программы по развитию фарминдустрии РФ белорусские производители столкнулись с серьезной конкуренцией.
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