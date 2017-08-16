МИНСК, 17 авг — Sputnik. Белорусы будут полностью возмещать затраты на оказание всех жилищно-коммунальных услуг уже с 1 января следующего года, заявил в четверг глава Минжилкомхоза Александр Терехов.



© Sputnik / Виктор Толочко Комитет госконтроля: тарифы ЖКХ могут немного вырасти в следующем году

Республика постепенно идет к полному возмещению населением затрат на услуги ЖКХ — такое требование перед властями Беларуси выдвигал Международный валютный фонд как основное условие предоставление нового кредита.

Как отметил Терехов в четверг в правительстве, уже с 1 января 2018 года в Беларуси выйдут на 100% уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ. Однако за тепловую энергию белорусы по-прежнему будут платить меньше себестоимости.

Производство тепловой энергии остается затратным, признал министр, а зимой в жировках сумма оплаты за тепло — самая крупная. "Работа по снижению себестоимости тепловой энергии носит приоритетный характер", — сказал Терехов, его слова передает БелТА .

Ранее в Комитете госконтроля заявляли о том, что в 2018-м стоимость коммунальных услуг поднимется в среднем для потребителей еще на пять долларов. В то же время чиновники уверены: снижать себестоимость услуг еще можно.

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