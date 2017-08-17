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Нацбанк восстановил лицензию БСБ Банка на работу с физлицами

18.08.2017 11:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг — Sputnik. Национальный банк Беларуси решил с 18 августа восстановить лицензионные полномочия ЗАО "БСБ Банк" на осуществление банковских операций с физическими лицами, сообщили Sputnik в пресс-службе регулятора.

Нацбанк восстановил лицензию БСБ Банка на работу с физлицами
© Sputnik / Виктор Толочко
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Нацбанк Беларуси с 26 июня отозвал у БСБ Банка лицензию на совершение ряда операций с физлицами из-за выявленных нарушений и недостатков в деятельности. В начале августа в банке прошли кадровые перестановки: возглавил правление бывший замглавы Нацбанка Сергей Дубков, а в совет директоров вошла экс-глава регулятора Надежда Ермакова.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе Нацбанка, с учетом проделанной БСБ Банком работы по устранению нарушений и недостатков было решено с 18 августа дополнить перечень банковских операций в выданной БСБ Банку лицензии.

Отныне БСБ Банк вновь может привлекать денежные средства физлиц на счета и депозиты, открывать и вести банковские счета физических лиц, выпускать банковские карточки для граждан и выполнять ряд иных процедур.

"При этом согласно решению Национального банка ЗАО "БСБ Банк" необходимо обеспечить эффективное функционирование систем внутреннего контроля (в части выявления и пресечения подозрительных финансовых операций) и корпоративного управления (в частности, исключение условий возникновения конфликта интересов)", — уточнили в регуляторе.

В Нацбанке отметили, что мониторинг мер БСБ Банка будет продолжен. После отзыва лицензии банк возвратил вкладчикам порядка 52 миллионов рублей по счетам и вкладам, а оставшиеся обязательства в размере около 3 миллионов рублей передал в Банк Москва-Минск, который был утвержден Нацбанком в качестве банка-агентства. Платежные карты БСБ Банк тогда просил перевести в БНБ Банк — бывший Белорусский народный банк.

 
Теги: Минск
 
 
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БСБ Банк устранил выявленные в ходе проверки регулятором нарушения и недостатки деятельности.

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