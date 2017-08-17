Вообще не выгодно: эксперты критикуют идею Путина по доставке белорусских нефтепродуктов

Доставка белорусских нефтепродуктов через российские порты не имеет коммерческого смысла, считают эксперты.

Что произошло

Владимир Путин 16 августа на совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры заявил , что поставки российской нефти на белорусские НПЗ нужно привязать к транспортировке нефтепродуктов через РФ.

Аргументировал он это почему-то тем, что нефть-то перерабатывается в Беларуси российская. «Ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры», — сказал Путин.

В свою очередь глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров признал, что российская сторона уже пыталась переманить белорусских партнеров скидкой в 50% на перевозки. Не получилось. Решили подключить тяжелую политическую артиллерию.

В эту заочную дискуссию уже подключились литовцы. Тем переход белорусов к россиянам абсолютно невыгоден. Поэтому премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис подчеркнул , что экспорт белорусских нефтепродуктов через российские порты и железные дороги может быть для Беларуси невыгоден и опасен.

Аргументация официального Вильнюса с первого взгляда кажется более логичной и экономически мотивированной: Сквернялис отметил, что российские порты «замерзающие», и такие климатические условия опасны и «чувствительны» для перевозки нефтепродуктов.

Белорусы же традиционно отмалчиваются. Официальных комментариев от наших чиновников пока нет.

Если бы было выгодно, давно поставляли через российские порты

Если бы было выгодно, то поставки белорусских нефтепродуктов давно шли через российские порты, сказала БДГ экономический обозреватель Татьяна Маненок.

Эксперт напомнила, что Белорусской нефтяной компании, которая в основном реализует белорусские нефтепродукты на экспорт, ставят довольно жесткие задачи по повышении эффективности.

«Логистика — одна из составляющей экономии, учитывая неблагоприятную конъюктуру рынка нефтепродуктов», — отметила Маненок, напомнив и про негативные результаты прошлого года из-за белорусско-российского конфликта.

По ее словам, сейчас остро и проблемно стоит вопрос как повысить эффективность экспорта нефтепродуктов, поэтому все возможности скрупулезно изучаются.

«Белорусская нефтяная компания работает с портами в нескольких странах. Экспорт преимущественно идет через порты Латвии, Литвы и немного Эстонии. Эти порты имеют развитую инфраструктуру, модернизированные терминалы и максимально привлекательны для белорусских партнеров», — пояснила экономический обозреватель.

Она пояснила, что в таком случае обычно заключаются долгосрочные договоры, например, на три года, к тому же используются сквозные тарифы, которые учитывают не только стоимость железнодорожных перевозок, но и перевалки, и аренды терминалов.

«Сегодня более выгодны порты стран Балтии. Здесь работает коммерческая составляющая, не политическая», — заключила Татьяна Маненок.

«Как только нефть поступает к нам, она становится белорусской»

«Путь через российские порты — длиннее в три раза, поэтому навряд ли поставки белорусских нефтепродуктов через них могут быть выгоднее», — сказал БДГ экономист Сергей Чалый.

Он напомнил, что через балтийские порты выстроена логистика, и путь короче.

«Экономия — это основная линия защиты официального Минска в этой ситуации. «Мы не против, у нас есть такие условия, сделайте хотя бы сравнимые». Даже 50% скидка не спасает ситуацию, а ниже самим россиянам не выгодно», — пояснил экономист.

Он весьма скептично оценил предложение и риторику Владимира Путина.

«Из нашей нефти что-то проиводят. Ребята, забудьте, как только нефть поступает к нам, ее перерабатывают, она становится белорусской. Это же не давальческая переработка, где у вас остаются все права. Вот и всё», — заключил Сергей Чалый.