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Нацбанк вернул БСБ банку лицензию на работу с физлицами
18.08.2017 15:35 — Новости Экономики | БДГ
Действие лицензии БСБ на финоперации с физическими лицами восстановлено 18 августа 2017 года.
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С этого дня в лицензию банка внесены операции по привлечению денежных средств физлиц на счета и депозиты; выдаче ценных бумаг; выпуску в обращение банковских карт; доверительному управлению денежными средствами физлиц.
В Нацбанке заявили, что мониторинг деятельности ЗАО «БСБ Банк» будет продолжен.
Напомним, 15 июня Нацбанк Беларуси сообщил об
После этого ЗАО «БСБ Банк» сообщил, что
Банк «Москва-Минск» был назначен поверенным, который с 17 июля выплачивает гражданам средства по депозитам.
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Действие лицензии БСБ на финоперации с физическими лицами восстановлено 18 августа 2017 года.
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