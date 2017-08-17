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Нацбанк вернул БСБ банку лицензию на работу с физлицами

18.08.2017 15:35 — Новости Экономики | БДГ  
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Действие лицензии БСБ на финоперации с физическими лицами восстановлено 18 августа 2017 года.

Информация об этом размещена на официальном сайте национального регулятора. Решение принято на основании руководства ЗАО «БСБ Банк» и в связи с эффективной работой по устранению недочетов и нарушений.

С этого дня в лицензию банка внесены операции по привлечению денежных средств физлиц на счета и депозиты; выдаче ценных бумаг; выпуску в обращение банковских карт; доверительному управлению денежными средствами физлиц.

В Нацбанке заявили, что мониторинг деятельности ЗАО «БСБ Банк» будет продолжен.

Напомним, 15 июня Нацбанк Беларуси сообщил об отзыве лицензии у ЗАО «БСБ Банк» за нарушения и недостатки, обнаруженные в результате проверки. С 26 июня все операции с физическими лицами прекращены.

После этого ЗАО «БСБ Банк» сообщил, что подчиняется решению Национального банка Республики Беларусь, но высказывает свое недоумение жесткостью принятого решения и считает его несоответствующим выявленным нарушениям.

Банк «Москва-Минск» был назначен поверенным, который с 17 июля выплачивает гражданам средства по депозитам. 

 
Теги: Минск
 
 
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Действие лицензии БСБ на финоперации с физическими лицами восстановлено 18 августа 2017 года.

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