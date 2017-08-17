velcom подарит смартфон за самую необычную пробежку

В Беларуси объявили конкурс на самый необычный беговой ролик. Тот, кто пробежит самым экстравагантным способом – например, задом наперед, в костюме супергероя или по стене – может побороться за новый смартфон от мобильного оператора velcom.

Претендовать на звание самого необычного бегуна может каждый. Для этого надо снять на камеру смартфона или планшета видеоролик и до 4 сентября выложить его в соцсетях с хештегом #velcombegom. В самом ролике должно прозвучать, что его автор принимает «Вызов 100 000 от velcombegom». Результаты конкурса будут подведены 6 сентября, а победитель получит смартфон Huawei P10 lite.

Организаторы конкурса поощряют любой полет фантазии: так, можно пробежать в рыцарских доспехах, на четвереньках или с воздушными шарами. При оценке роликов будет учитываться нестандартность идеи и качество ее исполнения.

«Многие понимают, что бегать полезно, но не все знают, насколько это может быть интересно и увлекательно. Каждый желающий может проявить находчивость и записать ролик, чтобы своим примером вдохновить других выйти на пробежку. Тот, кто пробежит самым необычным способом, выиграет современный смартфон. При этом конкурс призван популяризовать более масштабную благотворительную акцию «velcombegom: Вызов 100 000», во время которой белорусы будут бегать в помощь детям во всем мире», – подчеркнули в velcom.

Социальная акция «velcombegom: Вызов 100 000» пройдет с 26 августа по 4 сентября. Если за этот период около 10 тыс. белорусов вместе пробегут 100 тыс. км, то velcom перечислит 100 тыс. рублей на счет Республиканской детской больницы медицинской реабилитации. Помочь детям могут белорусы во всем мире – как профессиональные атлеты, так и любители, и просто неравнодушные люди.

Все километры участников акции будут подсчитывать в режиме онлайн, а результаты – размещать в открытом доступе. Вклад каждого участника учтут вне зависимости от того, где и сколько он пробежал. Для участия в «Вызове 100 000» нужно будет взять на пробежку смартфон и зафиксировать расстояние с помощью любого фитнес-приложения. Результаты забега в виде скриншота c указанием даты и километража надо выложить в социальные сети с хештегом #velcombegom или #велкомбегом.

Благотворительную инициативу «velcombegom: Вызов 100 000» проводит velcom при поддержке Министерства здравоохранения. Она призвана помочь детям и повысить интерес к бегу и здоровому образу жизни среди населения.